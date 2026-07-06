Γιατί δεν πρέπει να ξύνουμε τα τσιμπήματα από κουνούπια

Το ξύσιμο ενός τσιμπήματος από κουνούπι ή άλλο έντομο είναι σχεδόν αντανακλαστική αντίδραση.

Για λίγα δευτερόλεπτα προσφέρει ανακούφιση από τη φαγούρα, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συνήθεια αυτή μπορεί τελικά να κάνει τα συμπτώματα ακόμη χειρότερα.

Νέα επιστημονική μελέτη εξηγεί γιατί το ξύσιμο όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά ενισχύει τη φλεγμονή, παρατείνοντας τον ερεθισμό και τη δυσφορία.

Τι συμβαίνει όταν ξύνουμε το δέρμα

Όταν ένα κουνούπι μάς τσιμπά, εισάγει στο δέρμα μικρή ποσότητα σάλιου που περιέχει ουσίες οι οποίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος. Ο οργανισμός τις αναγνωρίζει ως ξένες και ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Έτσι, απελευθερώνεται ισταμίνη, η ουσία που προκαλεί τη χαρακτηριστική φαγούρα, την ερυθρότητα και το πρήξιμο γύρω από το σημείο του τσιμπήματος.

Το ξύσιμο ενεργοποιεί νευρικές απολήξεις που προσωρινά «σκεπάζουν» το αίσθημα της φαγούρας, γι’ αυτό και δημιουργείται η αίσθηση ανακούφισης. Ωστόσο, ταυτόχρονα προκαλεί μικροσκοπικούς τραυματισμούς στο δέρμα.

Η φλεγμονή γίνεται μεγαλύτερη

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μικροτραυματισμοί που προκαλεί το ξύσιμο ενεργοποιούν επιπλέον κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία απελευθερώνουν περισσότερες φλεγμονώδεις ουσίες.

Με απλά λόγια, όσο περισσότερο ξύνουμε το τσίμπημα, τόσο περισσότερο ενισχύεται η φλεγμονή και τόσο περισσότερο διαρκεί η φαγούρα.

Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: η φαγούρα οδηγεί σε ξύσιμο, το ξύσιμο προκαλεί μεγαλύτερη φλεγμονή και η φλεγμονή με τη σειρά της προκαλεί ακόμη περισσότερη φαγούρα.

Υπάρχει και κίνδυνος μόλυνσης

Εκτός από την επιδείνωση της φλεγμονής, το έντονο ξύσιμο μπορεί να τραυματίσει το δέρμα, δημιουργώντας μικρές εκδορές από τις οποίες μπορούν να εισέλθουν βακτήρια.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο δευτερογενούς λοίμωξης, ιδιαίτερα όταν τα νύχια δεν είναι καθαρά ή όταν το ξύσιμο είναι συνεχές και έντονο.

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε το ξύσιμο και να προτιμούμε τρόπους που μειώνουν τη φλεγμονή χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα, όπως κρύες κομπρέσες ή πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα, αντιισταμινικές ή κορτιζονούχες κρέμες, λοσιόν με καλαμίνη ή άλλα καταπραϋντικά συστατικά, αντιισταμινικά χάπιασε περιπτώσεις έντονης αλλεργικής αντίδρασης και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες γιατρού ή φαρμακοποιού.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, όσο δύσκολο κι αν είναι, η καλύτερη αντιμετώπιση ενός τσιμπήματος παραμένει να μην το ξύνουμε, καθώς έτσι το δέρμα επουλώνεται γρηγορότερα και μειώνεται τόσο η φλεγμονή όσο και ο κίνδυνος επιπλοκών.