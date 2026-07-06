Ti εξετάζει η αστυνομία για την έκρηξη στην Αμαλιάδα και η πιθανή σύνδεση με Πάτρα

Νέα διάσταση φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση της έκρηξης με γκαζάκια που αναστάτωσε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου την περιοχή της Ευαγγελίστριας στην Αμαλιάδα, καθώς οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο το περιστατικό να μην ήταν τυχαίο.

Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η επίθεση είχε ως έμμεσο στόχο νεαρό ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με ομάδα ατόμων που είχε απασχολήσει πρόσφατα την Αστυνομία για επεισόδια σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ομάδα ατόμων είχε εμφανιστεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες σε τέσσερα καταστήματα της Πάτρας, προκαλώντας ένταση.

Για τα περιστατικά αυτά, η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να έχει ταυτοποιήσει επτά άτομα που εξετάζεται αν συμμετείχαν στα επεισόδια.

Με βάση τα παραπάνω, οι αρχές διερευνούν αν η έκρηξη στην Αμαλιάδα μπορεί να συνδέεται με τα συγκεκριμένα γεγονότα ή αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένα ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, στην είσοδο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, άγνωστοι δράστες είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από τρία γκαζάκια και ένα δοχείο με βενζίνη.

Ο ισχυρός θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, πολλοί από τους οποίους βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Αρχικά, αρκετοί θεώρησαν ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα, πριν διαπιστώσουν ότι φωτιά είχε ξεσπάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, ενώ έσπασαν τζάμια τόσο στην πολυκατοικία όσο και σε γειτονικές κατοικίες.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο, εντόπισαν υπολείμματα του μηχανισμού και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από κατοίκους, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τόσο την ταυτότητα των δραστών όσο και τα ακριβή αίτια πίσω από την επίθεση.

πηγή patrisnews.com