Τα 3 ζώδια που ευνοούνται από την τύχη αυτή την εβδομάδα

Καλή τύχη επιτέλους φτάνει για τρία ζώδια κατά την εβδομάδα 6 έως 12 Ιουλίου 2026.

Αυτή είναι η εβδομάδα για να πιστέψετε ότι μπορείτε να τα έχετε όλα, γνωρίζοντας ότι αυτή η νοοτροπία προσελκύει την τύχη που χρειάζεστε στη ζωή σας.

Τέλος οι σκέψεις ότι ζητάτε πολλά ή ότι τα όνειρά σας είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

Το Τελευταίο Τέταρτο της Σελήνης στον Κριό ανατέλλει στις 8 Ιουλίου, δίνοντάς σας το κίνητρο που χρειάζεστε για να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να πιστέψετε ολοκληρωτικά στα όνειρά σας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να αφήσετε πίσω αμφιβολίες και φόβους που στέκονται ανάμεσα σε εσάς και σε όσα πραγματικά θέλετε.

Θυμηθείτε: τα όνειρά σας δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακόμα κι αν αργούν περισσότερο απ’ όσο περιμένετε να πραγματοποιηθούν, αυτό που είναι γραφτό για εσάς θα γίνει δικό σας.

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται από την τύχη

Αιγόκερως,

Ζυγός,

Λέων

Αιγόκερως

Ήρθε η ώρα να γίνετε πιο πρακτικοί σχετικά με το τι θέλετε για τη ζωή σας, Αιγόκεροι. Καθώς η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο στις 9 Ιουλίου, αυτό θα σας φανεί πιο εύκολο από ποτέ.

Αυτή η ενέργεια σας ωθεί έξω από τη ζώνη άνεσής σας, χωρίς όμως να σας ζητά να πάρετε απερίσκεπτα ρίσκα. Αντίθετα, η Αφροδίτη στην Παρθένο σας βοηθά να οργανώσετε τα σχέδια που χρειάζεστε για να πετύχετε.

Αυτή την εβδομάδα, σας ενθαρρύνει να «σκύψετε στο έργο» και να ξεκινήσετε την έρευνα.

Φτιάξτε πλάνα και εξετάστε προσεκτικά τις λεπτομέρειες γύρω από το τι θέλετε να εκδηλώσετε στη ζωή σας.

Απλώς βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε δεθεί με την ιδέα της τελειότητας ή ακόμη και με το τελικό αποτέλεσμα.

Είναι μια διαδικασία, και η Αφροδίτη στην Παρθένο σας διδάσκει τόσο την παράδοση όσο και την προετοιμασία.

Το πιο σημαντικό είναι να μην αποθαρρύνεστε και να μην αφήνετε τον εαυτό σας να χάνει αυτή την ευκαιρία να αλλάξετε πραγματικά τη ζωή σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.

Ζυγός

Οι επιθυμίες σας σας καθοδηγούν προς μια νέα ζωή, Ζυγοί.

Το Σάββατο, η Σελήνη σχηματίζει σύνοδο με τον Άρη στους Διδύμους, ενθαρρύνοντάς σας να δράσετε για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αυτή η ενέργεια ενισχύεται από τον Ουρανό στο ίδιο ζώδιο του αέρα. Αυτή την εβδομάδα, όλα μοιάζουν να αλλάζουν — και όντως αλλάζουν.

Αυτό με το οποίο ήσασταν κάποτε ικανοποιημένοι, πλέον δεν σας εκφράζει, και ό,τι φαινόταν κομμάτι της καλύτερης ζωής σας τώρα είναι απλώς μια ανάμνηση.

Πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να προχωρήσει προς αυτό που πραγματικά θέλετε.

Αυτό που κάνετε τώρα βασίζεται σε όλα όσα νιώθετε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αγνοείτε ή να καταπνίγετε τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σας.

Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε ότι αυτά που νιώθετε μέσα σας εμφανίζονται για κάποιο λόγο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να δράσετε. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να εξελιχθεί σε μια νέα ζωή, γιατί στο παρελθόν δεν υπάρχει πια τίποτα που να σας περιμένει.

Λέων

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Τελευταία Τετάρτη Φάση της Σελήνης στον Κριό σας εμπνέει να μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας, όσο κι αν φαίνεται ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον σας.

Αυτό που νιώθετε βαθιά μέσα σας δεν είναι κάτι από το οποίο πρέπει να παραιτηθείτε. Βρίσκεστε σε μια περίοδο έντονης εξέλιξης, Λέοντες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποιες δύσκολες εμπειρίες και μαθήματα στην πορεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκεστε ακριβώς εκεί όπου πρέπει να είστε.

Αυτή την εβδομάδα, δημιουργήστε τη δομή για τα όνειρά σας, ώστε να μπορέσετε να περάσετε σε μια περίοδο τύχης και αφθονίας. Αυτή η σεληνιακή φάση σας καλεί να αφήσετε πίσω σας τους φόβους και τις δικαιολογίες γύρω από την αλλαγή. Πάνω απ’ όλα, φροντίστε να μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας λέει τι είστε ικανοί να πετύχετε.

Άλλωστε, δεν μπορείτε να περιμένετε από ανθρώπους που δεν βρίσκονται στο δικό σας μονοπάτι να κατανοήσουν πλήρως το ταξίδι σας.

πηγή enikos.gr