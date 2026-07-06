Ο Χρήστος Βέργαδος παρουσίασε για πρώτη φορά μια νέα συνταγή.

Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για παγωτό μηλόπιτα.

Τα υλικά

Για το παγωτό

500 γρ. κρέμα γάλακτος

300 γρ. ζαχαρούχο γάλα

1 κ.γ. κανέλα

Για το μείγμα μήλου

3 πράσινα μήλα

1 κ.σ. βούτυρο

3 κ.σ. ζάχαρη

1 κ.γ. κανέλα

Για το μπισκότο

80 γρ αλεύρι

80 γρ καστανή ζάχαρη

50 γρ βούτυρο

Η διαδικασία