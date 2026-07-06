Μια συνταγή πεντανόστιμη, δροσερή και διαφορετική
Ο Χρήστος Βέργαδος παρουσίασε για πρώτη φορά μια νέα συνταγή.
Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για παγωτό μηλόπιτα.
Τα υλικά
Για το παγωτό
500 γρ. κρέμα γάλακτος
300 γρ. ζαχαρούχο γάλα
1 κ.γ. κανέλα
Για το μείγμα μήλου
3 πράσινα μήλα
1 κ.σ. βούτυρο
3 κ.σ. ζάχαρη
1 κ.γ. κανέλα
Για το μπισκότο
80 γρ αλεύρι
80 γρ καστανή ζάχαρη
50 γρ βούτυρο
Η διαδικασία
- Ξεκινάμε με το ψήσιμο των μήλων. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε λίγο βούτυρο και στη συνέχεια προσθέτουμε τα μήλα που έχουμε κόψει σε κομμάτια. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, την κανέλα και ανακατεύουμε καλά.
- Το αφήνουμε 6 με 7 λεπτά για να μαλακώσει το μήλο.
- Σε ένα μπολ το αλεύρι, το βούτυρο και την καστανή ζάχαρη για να φτιάξουμε το μπισκότο. Ανακατεύουμε τα υλικά καλά με το χέρι.
- Σε ένα ταψί βάζουμε μια λαδόκολλα και ρίχνουμε το μείγμα για το μπισκότο. Ψήνουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.
- Και στο τέλος πάμε να ετοιμάσουμε το παγωτό. Σε έναν κάδο μίξερ βάζουμε τη κρέμα γάλακτος και την χτυπάμε καλά, μέχρι να μοιάζει με σαντιγί. Προσθέτουμε στη συνέχεια το ζαχαρούχο γάλα, την κανέλα και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα.
- Στον κάδο ρίχνουμε αρχικά τα μήλα που έχουν ψηθεί και στη συνέχεια το μπισκότο. Ανακατεύουμε καλά το μείγμα και το βάζουμε σε ένα ταψί.
- Βάζουμε το ταψί στην κατάψυξη για περίπου 4 ώρες και η συνταγή είναι έτοιμη.
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