ΕΣΥ: Υψηλή θνησιμότητα από καρδιαγγειακά στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς καρδιολόγους τα νησιά

Σημαντικές ανισότητες στην κατανομή καρδιολογικής φροντίδας καθώς και στη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα σε δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) προκύπτουν από ελληνική μελέτη.

Η έρευνα, την οποία πραγματοποίησαν οι Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Αντιγόνη Φάκα, Χρήστος Χαλκιάς και Χριστίνα Χρυσοχόου, είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη γεωγραφική διακύμανση της διαθεσιμότητας καρδιολόγων στο ΕΣΥ και να εξετάσει τη γεωγραφική κατανομή τους σε συνδυασμό με την περιφερειακή θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Τα δεδομένα θνησιμότητας αφορούν στο έτος 2022 και αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το ίδιο και τα κοινωνικοοικονομικά και γεωγραφικά δεδομένα σε επίπεδο νομού. Ο αριθμός των καρδιολόγων που υπηρετούσαν σε δημόσια νοσοκομεία συλλέχθηκε από εθνικά επαγγελματικά μητρώα.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της μελέτης, οι δείκτες θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα για το έτος 2022, ανά 100.000 κατοίκους, παρουσίασαν σημαντική γεωγραφική διακύμανση, με υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως σε νομούς της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, ενώ χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν κυρίως σε νησιωτικές και μητροπολιτικές περιοχές. Ειδικότερα, στο «κόκκινο» είναι Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, όπως και Στερεά Ελλάδα. Αντίθετα, χαμηλότερη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά καταγράφεται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα.

Παρόμοιες γεωγραφικές διακυμάνσεις διαπιστώθηκαν και όταν η ανάλυση πραγματοποιήθηκε κατά φύλο, με τους αδρούς δείκτες θνησιμότητας να είναι, κατά μέσο όρο, υψηλότεροι στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Ωστόσο, επειδή οι αδροί δείκτες επηρεάζονται άμεσα από τη διαφορετική ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού ανά νομό, τα παρατηρούμενα πρότυπα δεν μπορούν να ερμηνευθούν αποκλειστικά ως διαφορές στον υποκείμενο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν το πρώτο περιγραφικό στάδιο της ανάλυσης και στη συνέχεια συμπληρώνονται από δείκτες έμμεσης ηλικιακής προτυποποίησης, οι οποίοι επιτρέπουν περισσότερο συγκρίσιμη αξιολόγηση της γεωγραφικής κατανομής της θνησιμότητας.

Μεγαλύτερη η θνησιμότητα στις γυναίκες

Μετά την εφαρμογή της έμμεσης ηλικιακής προτυποποίησης, οι γεωγραφικές ανισότητες στη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα παρέμειναν εμφανείς. Ο έμμεσα προτυποποιημένος λόγος θνησιμότητας (SMRi) για το σύνολο του πληθυσμού κυμάνθηκε από 0,66 έως 1,59, με μέση τιμή ελαφρώς μεγαλύτερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει συνολικά αυξημένη θνησιμότητα σε σχέση με το εθνικό πρότυπο. Οι νομοί με SMRi μεγαλύτερο της μονάδας παρουσίασαν περισσότερους παρατηρούμενους θανάτους από τους αναμενόμενους και εντοπίζονταν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Αντίθετα, νομοί με SMRi μικρότερο της μονάδας παρατηρήθηκαν κυρίως στη Νότια Ελλάδα, σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, καθώς και στις νησιωτικές περιοχές.

Στον ανδρικό πληθυσμό, οι τιμές του SMRi έδειξαν ότι η αυξημένη θνησιμότητα εντοπιζόταν κυρίως στη Βόρεια και τη Δυτική Κεντρική Ελλάδα, ενώ στον γυναικείο πληθυσμό οι τιμές του SMRi ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερες, με αρκετούς νομούς να εμφανίζουν υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε σύγκριση με το εθνικό επίπεδο.

Χωρίς καρδιολόγους τα νησιά



Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώθηκε στην κατανομή των καρδιολόγων των δημόσιων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί, ο αριθμός των καρδιολόγων ανά 100.000 κατοίκους κυμάνθηκε από 2,42 έως 28,61, με μέση τιμή 8,87 ανά 100.000 κατοίκους. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις αναλόγως την περιοχή. Οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν κυρίως σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας, ενώ χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στους περισσότερους νησιωτικούς νομούς και σε ορισμένους νομούς της νότιας ηπειρωτικής χώρας, όπου η διαθεσιμότητα καρδιολόγων εμφανίζεται περιορισμένη.

Όταν η κατανομή αυτή προσαρμόστηκε ως προς το μέγεθος του πληθυσμού μέσω του δείκτη πληθυσμιακά προτυποποιημένης διαθεσιμότητας καρδιολόγων (CardioIndex), η πλειονότητα των νομών παρουσίασε τιμές μικρότερες της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλότερη από την αναμενόμενη διαθεσιμότητα καρδιολόγων σε σύγκριση με το εθνικό πρότυπο. Η μειωμένη διαθεσιμότητα παρατηρήθηκε σε πολλούς νομούς της Νότιας και Βόρειας Ελλάδας, καθώς και στους περισσότερους νησιωτικούς νομούς. Αντίθετα, νομοί με τιμές μεγαλύτερες της μονάδας εμφάνιζαν υψηλότερη από την αναμενόμενη διαθεσιμότητα καρδιολόγων, κυρίως σε επιλεγμένους νομούς της Βορειοδυτικής και Κεντρικής Ελλάδας, καθώς και σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές.

πηγή ygeiamou.gr