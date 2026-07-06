Παγκράτι: Τι εξετάζουν οι αρχές για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα - Προσήχθη ο αδελφός του

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή 5/7 σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παγκρατίου.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για δυσοσμία σε διαμέρισμα. Όταν μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν ένα πτώμα, σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένο σε σεντόνια και λίγο μετά προσήχθη ο αδελφός του, που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα και εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί τις ακριβώς συνέβη.

Το χρονικό



Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν η Άμεση Δράση δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη που του ανέφερε έντονη δυσοσμία από το εν λόγω διαμέρισμα. Όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα , βρήκαν έναν άνδρα νεκρό σε προχωρημένη σήψη, μέσα σε σεντόνια, και τον 63χρονο αδελφό του εντός του σπιτιού.

Σύμφωνα με γείτονες, τα δύο αδέρφια έμεναν μαζί και φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Τι εξετάζουν οι αρχές



Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και αυτός της εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με το ethnos.gr ενώ η ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα ρίξει «φως» στο τι τελικά έχει συμβεί.