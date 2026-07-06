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Καλλιθέα: Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Καλλιθέα: Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του ...

Εντοπίστηκε στη διάρκεια της κατάσβεσης

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

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#tags Φωτιά Πυροσβεστική Καλλιθέα
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