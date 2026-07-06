Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής μετά από καταγγελίες

Σύμφωνα με πληροφορίες προπονητής, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στίβου στην Κεφαλονιά, οδηγήθηκε την Παρασκευή αργά το βράδυ ενώπιον των δικαστικών αρχών και μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που σχετίζονται με ανήλικες αθλήτριες και έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στον αθλητικό χώρο του νησιού.

Για λόγους προστασίας των ανηλίκων και διασφάλισης της μυστικότητας της διαδικασίας, δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων ή των αθλητικών φορέων που συνδέονται με την υπόθεση.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

πηγήkefaloniapress.gr