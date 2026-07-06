Κρήτη: Σήμερα η κηδεία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη- Υπέστη ανακοπή

Βαρύ πένθος για το Ηράκλειο μετά τον αιφνίδιο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής σε ηλικία 46 ετών.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο αυτοκίνητό της το απόγευμα της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και τους συνεργάτες της αναφέρει η neakriti.gr Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 16:00, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού. Η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:30.

Η ανακοίνωση του ΚΡΗΤΗ TV

Καλό ταξίδι... Θα σ αγαπάμε για πάντα..

Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ ΤV το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα.

Ο άνθρωπος μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών.. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ...

Καλό ταξίδι…

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της από όλο τον όμιλο, την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ ΤV.

Τα λόγια και οι γραμμές είναι δύσκολο να γραφτούν αυτή τη στιγμή...