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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευ...

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες

Σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται ο Όσιος Σισώης ο Μεγάλος. Η Αγία Λουκία η Παρθενομάρτυς. Ο Άγιος Απολλώνιος. Ο Άγιος Επίμαχος. Ο Άγιος Αλεξανδρίων. Ο Άγιος Αστείος ο Επίσκοπος Δυρραχίου. Οι Άγιοι Εικοσιτέσσερις Μάρτυρες (Άγιος Σάτυρος). Η Οσία Μελώ (Κινητή το 1ο Σάββατο του Ιουλίου).

Τα ονόματα που γιορτάζουν

Tα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

 Αστείος, Άστειος, Λύκιος, Λυκίας, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισώης

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