Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες
Σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται ο Όσιος Σισώης ο Μεγάλος. Η Αγία Λουκία η Παρθενομάρτυς. Ο Άγιος Απολλώνιος. Ο Άγιος Επίμαχος. Ο Άγιος Αλεξανδρίων. Ο Άγιος Αστείος ο Επίσκοπος Δυρραχίου. Οι Άγιοι Εικοσιτέσσερις Μάρτυρες (Άγιος Σάτυρος). Η Οσία Μελώ (Κινητή το 1ο Σάββατο του Ιουλίου).
Τα ονόματα που γιορτάζουν
Tα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Αστείος, Άστειος, Λύκιος, Λυκίας, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισώης
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