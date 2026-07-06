Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου

Σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται ο Όσιος Σισώης ο Μεγάλος. Η Αγία Λουκία η Παρθενομάρτυς. Ο Άγιος Απολλώνιος. Ο Άγιος Επίμαχος. Ο Άγιος Αλεξανδρίων. Ο Άγιος Αστείος ο Επίσκοπος Δυρραχίου. Οι Άγιοι Εικοσιτέσσερις Μάρτυρες (Άγιος Σάτυρος). Η Οσία Μελώ (Κινητή το 1ο Σάββατο του Ιουλίου).

Τα ονόματα που γιορτάζουν

Tα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αστείος, Άστειος, Λύκιος, Λυκίας, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισώης