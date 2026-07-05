Κρήτη: Το έβδομο σκυλάκι φέτος το καλοκαίρι πεθαίνει από λαγοκέφαλο

Νέο θανατηφόρο περιστατικό με σκύλο που κατανάλωσε λαγοκέφαλο καταγράφηκε στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, με την ιδιοκτήτριά του να επισημαίνει πως πρόκειται πλέον για το έβδομο κατοικίδιο φέτος το καλοκαίρι που χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο στην Κρήτη.

Η Μαρία Καλουδιώτη περιέγραψε σε ανάρτησή της στα social media πώς η σκυλίτσα της, η «Μορένα», εντόπισε κατά τη διάρκεια βόλτας στην παραλία έναν λαγοκέφαλο —μεγέθους αθερίνας— που είχε ξεβράσει η θάλασσα, πιθανότατα απόρριμμα από ψαρά. Το ζώο τον άρπαξε αμέσως και τον κατάπιε, χωρίς η οικογένεια να προλάβει να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

«Με το που την κατεβάσαμε, αυτή τα μύρισε, πολύ λιχούδα ήταν. Τα άρπαξε κατευθείαν», ανέφερε η ιδιοκτήτρια, τονίζοντας πως αρχικά δεν προβληματίστηκαν, καθώς είχε ξανασυμβεί το σκυλάκι να φάει κάτι ακατάλληλο στην παραλία και να το κάνει εμετό. Ωστόσο αυτή τη φορά η εξέλιξη ήταν διαφορετική: μέσα σε 15-20 λεπτά το ζώο άρχισε να αδυνατίζει δραματικά, ενώ τα πόδια του παρέλυσαν απότομα. Παρά τα φάρμακα που είχαν μαζί τους για τυχόν δηλητηριάσεις, τίποτα δεν στάθηκε ικανό να το σώσει — μέσα σε περίπου μισή ώρα από τη στιγμή που έφαγε το ψάρι, η «Μορένα» έχασε τη ζωή της.

«Είναι το έβδομο σκυλάκι φέτος το καλοκαίρι, θύμα της παραλίας της Κρήτης που χάνεται με αυτόν τον τρόπο. Καλό είναι να το ξέρουν οι υπόλοιποι, μακάρι να το ’ξερα κι εγώ», σημείωσε η ιδιοκτήτρια, απευθύνοντας έκκληση σε όλους τους κατόχους κατοικιδίων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί φέτος στις ελληνικές παραλίες.

Ο λαγοκέφαλος περιέχει τετροδοτοξίνη, ισχυρή νευροτοξίνη επικίνδυνη τόσο για ζώα όσο και για ανθρώπους, καθιστώντας κάθε επαφή μαζί του —ακόμη κι όταν είναι νεκρός και ξεβρασμένος— ιδιαίτερα επικίνδυνη.