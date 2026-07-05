Μενίδι: Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και έπεσε θύμα κλοπής σε καταυλισμό Ρομά

Ένας νεαρός Γάλλος, ο οποίος πραγματοποιεί τον γύρο της Ευρώπης με το ποδήλατό του, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη κατά το πέρασμά του από την Ελλάδα, όταν έπεσε θύμα κλοπής σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Μενιδίου.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος περιέγραψε αποκλειστικά στο STAR, το περιστατικό σημειώθηκε όταν, κινούμενος από τη Θήβα προς την Αθήνα, ακολούθησε οδηγίες GPS που τον οδήγησαν μέσα από καταυλισμό στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας, στο Μενίδι — χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει εκ των προτέρων τις ιδιαιτερότητες του σημείου.

«Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά, χωρίς να το ξέρω», δήλωσε ο 22χρονος ποδηλάτης. Περιγράφοντας τις στιγμές της επίθεσης, ανέφερε: «Περίπου πέντε ή έξι γύρω μου και άλλα τρία άτομα έρχονταν από πίσω και πήραν το τσαντάκι μου που είχα μέσα το κινητό μου».

Η αιφνιδιαστική αυτή ενέργεια τον άφησε χωρίς μέσα επικοινωνίας και αποπροσανατολισμένο σε μια άγνωστη γι' αυτόν χώρα, επιβαρύνοντας σημαντικά την ψυχολογική του κατάσταση εκείνη τη στιγμή.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν μαζί του στο σημείο, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να επιχειρηθεί ο εντοπισμός τόσο των δραστών όσο και των κλοπιμαίων.

Παρά το σοκ που βίωσε, ο νεαρός Γάλλος αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι του, κουβαλώντας πλέον μαζί του μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία από το πέρασμά του από την Ελλάδα.