Ωραιόκαστρο: Μέχρι και την Κόρινθο έφτασε το τοξικό νέφος

Το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει διανύσει σημαντική απόσταση, φτάνοντας μέχρι την Αττική και την Κορινθία, σύμφωνα με μετεωρολογικά στοιχεία.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μιλώντας στο STAR, «οι τροχιές δείχνουν ότι από τα μεσάνυχτα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής υπάρχει διασπορά του νέφους στα δυτικά της Αττικής, φτάνοντας μέχρι και την Κορινθία, αλλά με πολύ μικρές συγκεντρώσεις». Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καπνού καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό Κόλπο, όπου το νέφος εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιομέτρων.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, έχει προκαλέσει την καύση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και βιομηχανικών υλικών, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα. Παρότι οι ειδικοί καθησυχάζουν λόγω της αραιής συγκέντρωσης του νέφους στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, οι αρχές συνιστούν προσοχή, ιδίως σε ευπαθείς ομάδες.

Στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση παραμένει πιο ανησυχητική, με έντονη οσμή καμένου πλαστικού και σύσταση προς τους κατοίκους να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους.