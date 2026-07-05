Πάτρα: Φίδι σε κάδο απορριμμάτων δάγκωσε νεαρό

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, όταν νεαρός φοιτητής δέχθηκε δάγκωμα από φίδι, το οποίο φέρεται να είχε βρει καταφύγιο μέσα σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης.

Τη στιγμή που ο φοιτητής πλησίασε τον κάδο για να πετάξει τα σκουπίδια του, το ερπετό αναδύθηκε απότομα και τον δάγκωσε.

Ο νεαρός διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τη Δευτέρα.