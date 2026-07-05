Παγκράτι: Άνδρας βρέθηκε νεκρός εδώ και ημέρες σε διαμέρισμα- Προσήχθη ο αδερφός του

Στο επίκεντρο έρευνας της Αστυνομίας βρίσκεται μια ασυνήθιστη υπόθεση που εξελίχθηκε στο Παγκράτι την Κυριακή 5 Ιουλίου, όταν εντοπίστηκαν δύο αδέλφια μέσα σε διαμέρισμα, με τον έναν εξ αυτών νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση προς την Άμεση Δράση έγινε λόγω έντονης δυσοσμίας που προερχόταν από το συγκεκριμένο σπίτι. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και εισήλθαν στον χώρο βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοκαριστική εικόνα: μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν δύο άνδρες, αδέλφια μεταξύ τους, εκ των οποίων ο ένας ήταν νεκρός, ενώ ο δεύτερος, 63 ετών, βρισκόταν εν ζωή.

Η σορός του θανόντος εντοπίστηκε τυλιγμένη σε σεντόνι και σε προχωρημένο στάδιο σήψης, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα.

Ο 63χρονος αδερφός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για τις ανάγκες της έρευνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο εάν ο θάνατος του αδερφού του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ή σε παθολογικά αίτια, με την απάντηση σε αυτό το ερώτημα να αναμένεται από την ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί.

Η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.