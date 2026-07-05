Μαρούσι: «Για εκατοστά γλίτωσα»- Η μαρτυρία του 52χρονου που καταπλακώθηκε από μπάζα

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε τραγωδία το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) στο Μαρούσι, όταν τμήμα τοίχου από εγκαταλελειμμένη, υπό κατασκευή οικοδομή κατέρρευσε στην αυλή γειτονικής μονοκατοικίας, τραυματίζοντας ελαφρά τον 52χρονο ιδιοκτήτη της.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο άνδρας, ο Κωνσταντίνος Λουκάς, βρισκόταν στην εσωτερική αυλή του σπιτιού του, απολαμβάνοντας τον απογευματινό του καφέ, όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κομμάτια από τσιμέντο, τούβλα και σιδερένια στοιχεία αποκολλήθηκαν από τη διπλανή οικοδομή και έπεσαν στον χώρο όπου βρισκόταν.

Η μαρτυρία του 52χρονου

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο 52χρονος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Ο ήχος έμοιαζε σαν να πέφτει μια σακούλα με πέτρες. Το μόνο που πρόλαβα ήταν να σηκώσω το χέρι μου πάνω από το κεφάλι μου για να προστατευτώ. Τα μπάζα όμως έπεσαν από ύψος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων μαζί με σίδερα. Για εκατοστά θα μπορούσα να είχα τραυματιστεί πολύ σοβαρότερα».

Σε άλλη δήλωσή του σημείωσε: «Αν ήμουν όρθιος, τα σίδερα θα είχαν μπει στο κεφάλι μου», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έπεσαν πολλά τούβλα και οποιοδήποτε χτύπημα θα μπορούσε να είναι ακαριαίο».

Παρά την αιφνιδιαστική εξέλιξη, ο 52χρονος κατάφερε ενστικτωδώς να προστατέψει το κεφάλι του, ωστόσο τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από μεταλλικό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι καταγγελίες για το εγκαταλελειμμένο γιαπί

Ο τραυματίας αποκάλυψε ότι το εργοτάξιο της διπλανής οικοδομής παραμένει εντελώς εγκαταλελειμμένο εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ο ίδιος αγνοεί την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Μετά το συμβάν, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εντατικές έρευνες, επιχειρώντας να εντοπίσουν τον υπεύθυνο μέσω στοιχείων της οικοδομικής άδειας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση προκλήθηκε και διαρροή πετρελαίου, ενώ η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου διακόπηκε από το ύψος της οδού Σαπφούς, με μηχανικούς να αναμένεται να ελέγξουν τη στατικότητα του κτιρίου.

Ένα ζήτημα που επανέρχεται

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την πτώση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της στατικής ασφάλειας εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτισμάτων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, καθώς καταδεικνύει πως τέτοιες παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες.