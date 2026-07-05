Κρήτη: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη, είναι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή

Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στη δημοσιογραφική οικογένεια, η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η 46χρονη ήταν μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ.

Η δημοσιογράφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Κυριακής (5/7) μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που επικαλείται το creta24.gr, η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της λίγο πριν επιχειρήσει να βγει από το όχημά της.

Περαστικοί ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες και ο γιατρός κατέβαλαν προσπάθειες να την επαναφέρουν, ωστόσο, παρά τη διακομιδή της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σορός της δημοσιογράφου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η ανακοίνωση του ΚΡΗΤΗ TV

Καλό ταξίδι... Θα σ αγαπάμε για πάντα..

Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ ΤV το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα.

Ο άνθρωπος μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών.. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ...

Καλό ταξίδι…

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της από όλο τον όμιλο, την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ ΤV.

Τα λόγια και οι γραμμές είναι δύσκολο να γραφτούν αυτή τη στιγμή...