Κρήτη: Νταλίκα κάνει προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα πάνω σε στροφή- ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό βίντεο με βυτιοφόρο να προσπερνάει με ιλιγγιώδη ταχύτητα Ι.Χ. αυτοκίνητο στο δρόμο προς το αεροδρόμιο των Χανίων, ένα άλλο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει ότι οι οδηγοί στην Κρήτη δεν βάζουν μυαλό, παρά το βαρύ φόρο αίματος που πληρώνει κάθε χρόνο στον «Μολώχ της ασφάλτου» το νησί.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε το cretalive.gr, οδηγός νταλίκας προσπερνά ένα μικρό φορτηγό, παραβιάζοντας την διπλή διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα και μάλιστα πάνω στη στροφή!

Από καθαρή τύχη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας τη συγεκριμένη στιγμή δεν κινούνταν άλλο αυτοκίνητο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (04/07).