Ρώσοι φαρσέρ και ο Ντόκος: Νέες αποκαλύψεις και πολιτικός σάλος

Οι δύο Ρώσοι φαρσέρ, γνωστοί με τα ψευδώνυμα Βόβαν και Λέξους, μίλησαν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», δίνοντας τη δική τους εκδοχή για το πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν τον γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, ο Έλληνας αξιωματούχος δεν αποτέλεσε συγκεκριμένο στόχο, αλλά «ένα όνομα σε μια λίστα» στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία είχαν ήδη πραγματοποιήσει αντίστοιχες φάρσες σε συμβούλους εθνικής ασφάλειας χωρών της Βαλτικής και των Βαλκανίων. Όπως υποστήριξαν, η επικοινωνία ξεκίνησε με ένα απλό email μέσω Gmail, ενώ η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom, χωρίς να χρειαστεί κάποιο ιδιαίτερο τεχνολογικό μέσο. Αναφορικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που είχε επικαλεστεί η ελληνική κυβέρνηση, οι δύο φαρσέρ την αμφισβήτησαν, λέγοντας ότι χρησιμοποίησαν απλώς «μακιγιάζ».

Σχολίασαν επίσης πως η ελληνική αντίδραση καθυστέρησε, καθώς η συνομιλία δημοσιοποιήθηκε στη Ρωσία τέσσερις ημέρες πριν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ελλάδα. Σε ερώτηση για το αν θεωρούν πράκτορες υπηρεσιών, απάντησαν αρνητικά, ενώ εξέφρασαν την άποψη ότι η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως εχθρό, αλλά πως «η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως εργαλείο εναντίον της Ρωσίας».

Οι πολιτικές αντιδράσεις μετά την εκπομπή

Η συνέντευξη πυροδότησε νέο γύρο αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για κατάρρευση του αρχικού κυβερνητικού αφηγήματος περί «υβριδικής επίθεσης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι οι δηλώσεις των φαρσέρ «εκθέτουν ανεπανόρθωτα το πρόχειρο κυβερνητικό αφήγημα που στήθηκε για να δικαιολογήσει το πρωτοφανές φιάσκο του δήθεν επιτελικού κράτους», τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ευκολία με την οποία εξαπατήθηκε ο κ. Ντόκος, αλλά και η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποφύγει την ευθύνη.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «απίστευτους ερασιτεχνισμούς» τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών από άνθρωπο που χειρίζεται τα κρατικά μυστικά, ενώ μέσω ανακοίνωσής του έκανε λόγο για «τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας».

Το ΚΚΕ εστίασε στο περιεχόμενο της συνομιλίας, σημειώνοντας πως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το «κενό ασφαλείας» αλλά η ίδια η πολιτική εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, ζητώντας απόσυρση από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και κλείσιμο των βάσεων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ.

Αιχμηρός στάθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με λακωνικό σχόλιο αναρωτήθηκε: «Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση συνέχισε να παρέχει κάλυψη στον κ. Ντόκο, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία ήδη αναθεωρούνται μετά το περιστατικό. Παράλληλα, στελέχη της ΝΔ, όπως ο γραμματέας του κόμματος, αναφέρθηκαν σε νομικές κινήσεις για απειλές και υποκίνηση βίας στα social media, σε συνδυασμό με το ευρύτερο κλίμα έντασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην πολιτική σκηνή.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την αντιπολίτευση να συνεχίζει να ζητά περαιτέρω εξηγήσεις και -σε ορισμένες περιπτώσεις- την παραίτηση του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.