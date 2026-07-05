ΙΣΑ: «Δεν φτάνει η αυταπάρνηση»- Σφοδρή κριτική για ό,τι συνέβη στον γιατρό του Καστελόριζου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) τοποθετήθηκε για την υπόθεση της σύλληψης του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο, εκφράζοντας «αγανάκτηση και προβληματισμό» για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο νησί.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ σημειώνει ότι, ανεξάρτητα από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, το περιστατικό «αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γιατροί οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας».

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η στελέχωση των ακριτικών νησιών «δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο αίσθημα ευθύνης και την αυταπάρνηση των νέων ιατρών», αλλά απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Αν και αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει κάποια βήματα από την Πολιτεία τα τελευταία χρόνια, επισημαίνει πως τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενισχυθούν με αξιοπρεπή στέγαση, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, θεσμική προστασία και ουσιαστική στήριξη.

Ο ΙΣΑ επαναλαμβάνει επίσης τη θέση του για σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, προτείνοντας την αντικατάστασή της με σύστημα στελέχωσης μέσω εξειδικευμένων γενικών ιατρών με εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, υποστήριξη τηλεϊατρικής, οικονομικά κίνητρα και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Ζητά παράλληλα υγειονομική χαρτογράφηση των κατοίκων των ακριτικών νησιών.

Η δήλωση Πατούλη

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Η στήριξη των γιατρών που υπηρετούν στην περιφέρεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα... Όταν οι γιατροί αισθάνονται ότι δεν υποστηρίζονται, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι αποτρεπτικό. Αφενός ενισχύεται το κύμα φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και αφετέρου αποδυναμώνεται η υγειονομική θωράκιση των ακριτικών και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας».

Το συμβάν

Ο αγροτικός γιατρός, Νικόλας Χατζόπουλος, συνελήφθη την Πέμπτη (2/7) αμέσως μετά τη ζωντανή του σύνδεση με την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, στο πλαίσιο μήνυσης εναντίον του. Ο ίδιος είχε προαναγγείλει on air ότι επρόκειτο να συλληφθεί, αφού είχε καταγγείλει δημόσια τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στην κατοικία που του είχε παραχωρήσει ο Δήμος Μεγίστης (σπασμένες πόρτες, μουχλιασμένα ντουλάπια, υγρασία, ακατάλληλο νερό).

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι η μήνυση προήλθε από τον δήμαρχο Μεγίστης, ωστόσο στη συνέχεια προέκυψε πως υποβλήθηκε από καταστηματάρχη της περιοχής, ύστερα από διαπληκτισμό σχετικά με πρόσκρουση ασθενοφόρου σε τέντα καταστήματος.

Ο Δήμος Μεγίστης διέψευσε ότι υπήρξε σύλληψη με χειροπέδες και υποστήριξε ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη, παραθέτοντας δύο καταγγελίες σε βάρος του γιατρού: μία από 70χρονη κάτοικο και μία από δημοτική υπάλληλο που φέρεται να κλειδώθηκε σε κοινόχρηστο χώρο.

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς-Αιγαίου διευκρίνισε ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί του νησιού είχαν ζητήσει ταυτόχρονη άδεια, αίτημα που απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να υποβάλουν παραιτήσεις που έγιναν δεκτές. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι στάλθηκαν άμεσα μία γενική και μία αγροτική ιατρός στο νησί.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερες αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο, με κλαδικά κινήματα γιατρών να χαρακτηρίζουν τη σύλληψη «εξωφρενική».