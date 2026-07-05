Μεγάλη φωτιά στην Οινόη Αττικής- Βελτιωμένη η εικόνα μετά από ώρες μάχης με τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7/2026), λίγο πριν τις 15:30, σε αγροτοδασική έκταση στη θέση «Σφάκα», κοντά στην Οινόη, στον δήμο Μάνδρας–Ειδυλλίας στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε πολύ κοντά σε κατοικίες, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από τα πρώτα σπίτια, ωστόσο η κατεύθυνση των ισχυρών ανέμων την οδήγησε προς ορεινή και δασώδη έκταση.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε πευκόφυτο δάσος, μεταξύ των καμένων εκτάσεων του 2021 και του 2023, όπως σημείωσε ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος. Λόγω της δυναμικής της, η πυρκαγιά παρουσίασε παροδικά πυροεπαγωγική συμπεριφορά – ένα φαινόμενο κατά το οποίο η ίδια η φωτιά δημιουργεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα και ιδιαίτερα νέφη (πυροσωρείτες), ένδειξη ακραίας πυρικής συμπεριφοράς.

Στις 16:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Κάτοικοι σπιτιών κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς είχαν απομακρυνθεί προληπτικά.

Δυνάμεις που επιχειρούν

Οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, στο σημείο επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και 45 οχήματα. Από αέρος συμμετέχουν συνολικά 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα), δύο εκ των οποίων επιχειρούν συντονιστικό ρόλο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ο επιχειρησιακός συντονισμός γίνεται μέσω του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «ΟΛΥΜΠΟΣ», ενώ έχουν αναπτυχθεί επίσης ομάδες παρακολούθησης με drones (μεταξύ αυτών η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» της Αττικής), που παρέχουν συνεχή οπτική και θερμική εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ και το Λιμενικό βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας σε σημεία της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών–Θηβών: στο ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης–Πόρτο Γερμενού (προς Ελευσίνα) και στο ύψος της ταβέρνας Λινάρδος (προς Βίλια). Αναφέρθηκε επίσης διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων στην περιοχή.

Τρέχουσα εικόνα

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις, η εικόνα της φωτιάς χαρακτηρίζεται βελτιωμένη, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ενεργές εστίες, με τις δυνάμεις να δίνουν «μάχη με τον χρόνο». Το ενεργό μέτωπο εντοπίζεται νοτιοδυτικά της Οινόης, κοντά στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας–Θηβών, σε απόσταση που έχει εκτιμηθεί στα 2,5 με 3 χιλιόμετρα από τα πρώτα σπίτια. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται απειλούμενες κατοικίες ή υποδομές.

Αίτια

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων. Ο δήμαρχος Μάνδρας, Αρμόδιος Δρίκος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι, βάσει πρώτων μαρτυριών, η φωτιά πιθανώς ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από όχημα στην άκρη του δρόμου, καταγγελία που εξετάζεται μαζί με σχετικό υλικό από κάμερες.

Επικινδυνότητα

Η Αττική βρισκόταν σήμερα σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 (πολύ υψηλή), σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη πρόβλεψης, γεγονός που είχε αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής των Αρχών από νωρίς.