Μυστήριο στην Κρήτη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (5/7) στις αρχές του Ηρακλείου, έπειτα από τον εντοπισμό μιας νεκρής γυναίκας μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η γυναίκα νεκρή. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού, το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.