Εκπαιδευτικοί Πάτρας: Διάλογος με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για δικαιώματα και προγραμματισμό

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας συναντήθηκε με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Κλάδη για τον προγραμματισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων και τις άδειες άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνων, με τον Σύλλογο να κάνει λόγο για θετικές εξελίξεις, ιδίως στο ζήτημα των αδειών.

Η ανακοίνωση Δ.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας: ο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας, στα πλαίσια των αποφάσεών του, συναντήθηκε την Πέμπτη, 2/7/2026, με τον Δ/ντή Εκπαίδευσης κ. Ν. Κλάδη με βασικά θέματα συζήτησης:

Προγραμματισμός λειτουργίας σχολικών μονάδων.

Άδειες άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνων.

Καταθέσαμε ένα ολιστικό πλαίσιο που υπακούει σε δύο συνθήκες: αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών με άξονα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών μας και όχι λογιστικές οπτικές, καθώς και υπηρεσιακές διαδικασίες με διαφάνεια, αξιοκρατία και ανθρώπινη διάσταση.

Επαναφέραμε το ζήτημα της άδειας ανατροφής στο πεδίο ενός δικαιώματος και όχι προνομίου, αλλά και στην ανάγκη συμμόρφωσης με τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων.

Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης ανέφερε ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα στην κατεύθυνση ενός προγραμματισμού ορθολογικής και εκπαιδευτικής ισορροπίας, αλλά και στη διατήρηση του συστήματος των υπηρεσιακών μεταβολών, που αποτελεί δίκαιο κεκτημένο. Στο θέμα των αδειών έκανε δεκτό το αίτημά μας και έχουν δοθεί οι ανάλογες υπηρεσιακές οδηγίες.

Τα παραπάνω αποτελούν θετικές αποτυπώσεις.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων.