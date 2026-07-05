Η Γη της ελιάς, πριν το τέλος: Ισμήνη και Μιχάλης γίνονται ζευγάρι

Όλα βρίσκουν τον δρόμο τους στο μεγάλο φινάλε της σειράς «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από τη Δευτέρα 06 έως την Τετάρτη 08 Ιουλίου, στις 22:00.

Η Μαρουσώ χάνει το μωρό της. Η Βασιλική μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Ο Παρασκευάς και η Μυρτώ υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης. Η Ισμήνη βρίσκει την προσωπική της ισορροπία δίπλα στον Μιχάλη. Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ενός ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες. Ο γάμος του Μανώλη και της Αμαλίας ενώνει τους ήρωες σε μια μεγάλη γιορτή, πριν ο χρόνος προχωρήσει και αποκαλύψει πώς διαμορφώνονται οι ζωές τους.

Γη της ελιάς – Δευτέρα 06 Ιουλίου

Επεισόδιο 153ο: Η Μαρουσώ μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο κι εκεί διαπιστώνεται ότι έχει χάσει το μωρό. Η Χρυσούλα παραιτείται από την ταβέρνα κι η Αριάδνη επιστρατεύει την Αναστασία για να τη βοηθήσει. Ο Παρασκευάς κι η Μυρτώ υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης και αποφασίζουν να συγκατοικήσουν στο σπίτι του Λυκούργου. Ο Λυκούργος προσπαθεί να πείσει τη Χάιδω να γυρίσει στο σπίτι, αλλά εκείνη αρνείται πεισματικά. Η Χάιδω προτείνει στην Ισμήνη να πάρει τη θέση της Αμαλίας στο δημαρχείο κι εκείνη δέχεται με χαρά. Παράλληλα, η Ισμήνη έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Μιχάλη, γεγονός που την κάνει να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στη Φρύνη. Η Αλεξάνδρα επιθυμεί να γυρίσει στην Κρήτη, αλλά ο Μανώλης δεν θέλει να την αφήσει μόνη. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης μπλέκεται σε έναν καβγά που τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων ενός φόνου. Ο Λεωνίδας απαιτεί από τη Μαργαρίτα να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους, αλλά εκείνη του ζητάει χρόνο. Η Βασιλική ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, κάνοντας τον Στέφανο και τα κορίτσια πολύ χαρούμενους. Ο Τζον κι η Αθηνά πηγαίνουν στο Σούνιο κι εκεί η Μαρία τούς ανακοινώνει ότι θα φύγει για το Λονδίνο προκειμένου να σπουδάσει εγκληματολογία.

Γη της ελιάς – Τρίτη 07 Ιουλίου

Επεισόδιο 154ο: Η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης είναι το ήσυχο λιμάνι που έψαχνε εδώ και καιρό κι έτσι αλλάζει στάση απέναντι στην Φρύνη και τον Κωνσταντίνο. Η Αλεξάνδρα, η Ερωφίλη κι η Αμαλία αγωνιούν για τον Μανώλη μετά την προσαγωγή του, καθώς ο Κουράκος τον κρατάει στο κρατητήριο όσο διερευνά την υπόθεση. Η Βασιλική κι ο Στέφανος ανακοινώνουν τα νέα της εγκυμοσύνης στην οικογένεια και η Χάιδω πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η Μαργαρίτα κι η Αναστασία εξομολογούνται η μια στην άλλη την ύπαρξη νέων συντρόφων, κλείνοντας οριστικά την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Η Φιλιώ εκφράζει την επιθυμία να δουλέψει το καλοκαίρι στο καφενείο του Πότη κι εκείνος το δέχεται με χαρά. Η Φρύνη πουλάει το ανθοπωλείο στη Χρυσούλα και σοκάρεται όταν τη βλέπει ανανεωμένη και περιποιημένη να αναλαμβάνει την επιχείρηση. Ο Κουράκος αποσπά ομολογία από τη γυναίκα του δολοφονημένου άντρα κι αφήνει τον Μανώλη ελεύθερο. Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ενός ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να αγοράσει νέο σπίτι. Ο Μανώλης κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία κι όλοι οι ήρωες κατεβαίνουν στα Χανιά προκειμένου να παρευρεθούν στην τελετή. Η Αμαλία, ωστόσο, αποφασίζει να του μιλήσει για το παρελθόν της ενώ ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 08 Ιουλίου

Επεισόδιο 155ο: Ο Μανώλης και η Αμαλία συμφωνούν να αφήσουν πίσω τους καθετί που καθόρισε το παρελθόν τους και να πορευτούν μαζί σε μια νέα ζωή. Ο γάμος τους γίνεται μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς και όλοι οι ήρωες της Μάνης και της Κρήτης ενώνονται σε αυτή τη γιορτή. Ο καιρός περνάει και τους βλέπουμε πάλι στη γνωστή τους καθημερινότητα μόνο που πλέον έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Κάποιες ιστορίες κλείνουν αφήνοντας τραύματα αλλά και μαθήματα ζωής, και κάποιες άλλες ανοίγουν δίνοντας προοπτικές για το μέλλον. Οι άνθρωποι της «Γης της ελιάς» θα συνεχίσουν να δίνουν τους προσωπικούς τους αγώνες μέχρι να βρουν τους συνοδοιπόρους τους, να συναντήσουν την αγάπη και να αποδεχτούν πως πάντα η ζωή κρύβει εκπλήξεις και ζητάει αποφάσεις που καμιά φορά κοστίζουν. Συνεχίζουν να παλεύουν, όμως, γιατί ξέρουν πως θα έχει ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί θα συμπορευτούν στο ταξίδι της ζωής τους.