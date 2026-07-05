Σκηνές αμηχανίας σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα «όρμησε» και φίλησε τον παπά

Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο Κορωπί κατά τη διάρκεια γάμου, όταν η 31χρονη κουμπάρα του ζευγαριού προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην εκκλησία, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Το γεγονός συνέβη την ώρα που τελούνταν ο γάμος μιας 36χρονης και ενός 41χρονου, παρουσία πλήθους καλεσμένων.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της κουμπάρας στον ναό. Η γυναίκα εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη και αποκάλυψε στη νύφη ότι ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως ήταν σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντά της μαζί με τον άλλο κουμπάρο, ώστε να ολοκληρωθεί το μυστήριο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του γάμου, δηλαδή του αρραβώνα, και ενώ ο 53χρονος κληρικός ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31χρονη κουμπάρα σταμάτησε την τελετή. Ξαφνικά άρχισε να φωνάζει και, μέσα στη σύγχυση, φίλησε τον ιερέα στο στόμα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο ιερέας, σε κατάσταση σοκ, διέκοψε προσωρινά το Μυστήριο και ζήτησε τη συνδρομή των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε εκτός εκκλησίας, όπου της προσφέρθηκαν νερό και καφές, ενώ η τελετή συνεχίστηκε κανονικά με τη συμμετοχή του άλλου κουμπάρου.