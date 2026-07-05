«Η υπομονή τελείωσε»: Η Επιτροπή κατοίκων Διακοπτού- Καλαβρύτων απαιτεί την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Διακοπτού – Καλαβρύτων καταγγέλλει την πλήρη απουσία ουσιαστικών εξελίξεων και προαναγγέλλει δυναμική κινητοποίηση, καθώς η τοπική οικονομία «καταρρέει» και οι ευθύνες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρουν: "Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ – Ο ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΛΛΟ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Διακοπτού – Καλαβρύτων εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και οργή της καθώς σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την αυθαίρετη διακοπή του Οδοντωτού, δεν υπάρχει ούτε μία ουσιαστική εξέλιξη, παρά μόνο αόριστες φήμες. Στο μεταξύ, η τοπική οικονομία καταρρέει: επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Η Κυβέρνηση δεν δικαιούται πλέον να παρακολουθεί αμέτοχη αυτή την εξέλιξη.

Οι ενέργειες των Δημάρχων μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και είναι κατώτερες των περιστάσεων. Η σοβαρότητα του ζητήματος απαιτεί πολύ πιο δυναμικές παρεμβάσεις, συνεχή πίεση προς την κυβέρνηση και δημόσια λογοδοσία.

Ιδιαίτερα απογοητευτική είναι η στάση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Στη συνάντηση της 30ής Μαρτίου 2026 στο Υπουργείο Μεταφορών δεσμεύθηκε δημόσια ότι η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες μελέτες, Εδώ και μήνες δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία και καμία δημόσια τοποθέτηση. Ενώ εμφανιζόταν ως ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα της τοπικής κοινωνίας έχει επιλέξει τη σιωπή. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν αν η δημόσια δέσμευσή του εξακολουθεί να ισχύει ή αν εγκαταλείφθηκε χωρίς καμία απολύτως εξήγηση.

Εξίσου απαράδεκτη είναι η στάση της διοίκησης του ΟΣΕ. Αντί να αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από τον θεσμικό της ρόλο ως διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού, παρουσιάζοντας την κατάσταση ως αποτέλεσμα παραγόντων που δήθεν δεν αφορούν τον Οργανισμό. Η ασφαλής παρακολούθηση, συντήρηση και αποκατάσταση του συνόλου της σιδηροδρομικής υποδομής αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του διαχειριστή της και δεν μπορεί να αποποιείται μέσω επικοινωνιακών χειρισμών.

Όσοι έσπευσαν να σταθούν δίπλα στους πολίτες όταν υπήρχε δημοσιότητα και σήμερα επιλέγουν τη σιωπή, ας γνωρίζουν ότι η τοπική κοινωνία δεν ξεχνά. Οι πολίτες θυμούνται τις δημόσιες δεσμεύσεις, αλλά κυρίως θυμούνται ποιοι στάθηκαν πραγματικά δίπλα τους και ποιοι εξαφανίστηκαν όταν ήρθε η ώρα της ευθύνης.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας δηλώνει ξεκάθαρα ότι τις προσεχείς ημέρες θα καλέσει τους πολίτες σε δυναμική κινητοποίηση, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση της εντός της εβδομάδας.

Ο Οδοντωτός δεν είναι διαπραγματεύσιμος, δεν είναι αναλώσιμος και δεν πρόκειται να αφεθεί στο έλεος κάθε πολιτικάντη"