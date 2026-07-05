Πώς κινήθηκαν οι δράστες στη Θεσσαλονίκη; Τα συμπεράσματα της προσομοίωσης της Αντιτρομοκρατικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να αποτυπώσει με λεπτομέρεια τις κινήσεις όσων πραγματοποίησαν τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το STAR, η υπόθεση εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία. Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, στο πλαίσιο της συλλογής υλικού από κάμερες ασφαλείας με στόχο τον προσδιορισμό της διαδρομής των δραστών, φέρονται να έχουν εντοπίσει δεδομένα τα οποία διαφοροποιούν τις αρχικές τους εκτιμήσεις για την υπόθεση.

Όπως αναφέρει, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν μάλιστα σε αναπαράσταση των επιθέσεων με τη χρήση μοτοσικλέτας, διανύοντας τη σχετική διαδρομή την ίδια ώρα της ημέρας κατά την οποία είχαν σημειωθεί τα περιστατικά, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο δράσης των δραστών. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε το ενδεχόμενο, στην τελευταία επίθεση επί της οδού Γραβιάς –όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα– να είχε εμπλοκή και δεύτερη ομάδα δραστών, πέραν της πρώτης.

Παράλληλα, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται το σύνολο των στοιχείων της έρευνας, αποκλείοντας σε καθημερινή βάση όσα κρίνονται άσχετα με την υπόθεση. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσοχή στη λεπτομέρεια, με τις έρευνες να συνεχίζονται παρά την έντονη πίεση που υπάρχει για γρήγορα αποτελέσματα.