«Είπαν ότι είμαστε πράκτορες του Κρεμλίνου για να μη φανεί ότι απέτυχαν»: Τι δηλώνουν οι Ρώσοι φαρσέρ που ξεγέλασαν τον Θάνο Ντόκο

«Χρησιμοποιήσαμε μακιγιάζ και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη», λένε οι Βόβαν και Λέξους
Οι Ρώσοι φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, οι οποίοι κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, μιλούν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Στη συνέντευξή τους, οι δύο φαρσέρ απαντούν στις κατηγορίες ότι ενεργούν για λογαριασμό του Κρεμλίνου ή λειτουργούν ως μυστικοί πράκτορες. «Φυσικά. Όπως κάνουμε πάντα. Γιατί αν αυτό ήταν αλήθεια, δεν θα δημοσιεύαμε αυτή τη συνομιλία. Κατά τη γνώμη μου, προέβαλαν αυτή τη δικαιολογία για να μη φανεί ότι απέτυχαν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Απαντώντας με ειρωνεία στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ή περίπλοκες μεθόδους, πρόσθεσαν: «Πιστεύετε πραγματικά ότι οι μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν Gmail για να εξαπατήσουν συμβούλους εθνικής ασφάλειας ή ότι χρησιμοποιούν απλώς μακιγιάζ; Εγώ δεν το πιστεύω».
«Πρόκειται για την πραγματική φωνή του Αλεξέι και όχι του κ. Ουμέροφ ή κάποιου άλλου»
Ο Θάνος Ντόκος είχε υποστηρίξει ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για να αναπαρασταθεί η εικόνα του Ουκρανού αξιωματούχου Ρουστέμ Ουμέροφ. Οι φαρσέρ απάντησαν ότι δεν υπήρξε καμία χρήση τέτοιας τεχνολογίας.
«Όπως απάντησα, χρησιμοποιήσαμε μακιγιάζ και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στο μακιγιάζ και σε τέτοιου είδους μεταμφιέσεις. Και πραγματικά, γιατί να χρειαστεί να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να ξεγελάσουμε εκείνον, έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν είχαμε καν ακούσει ποτέ;» σημείωσαν.
Πρόσθεσαν ακόμη ότι «μπορείτε να κάνετε έρευνα για τη φωνή του Αλεξέι, ο οποίος υποδυόταν τον Ουμέροφ» και ότι «πρόκειται για την πραγματική φωνή του Αλεξέι και όχι του κ. Ουμέροφ ή κάποιου άλλου».
«Αφαιρέσαμε απλώς όσα δεν είχαν ενδιαφέρον για εμάς»
Αναφορικά με το αν στο βίντεο της φάρσας έγινε μοντάζ ή αφαιρέθηκαν τμήματα της συνομιλίας, οι δύο Ρώσοι ανέφεραν: «Δεν γνωρίζουμε τι θεωρείται πραγματικά διαβαθμισμένη πληροφορία από την ελληνική πλευρά. Αφαιρέσαμε απλώς όσα δεν είχαν ενδιαφέρον για εμάς. Όταν μεταδίδετε μια συνέντευξη, δεν δημοσιεύετε ολόκληρη τη συνομιλία».
«Στη Ρωσία έχουμε πιο αυστηρές διαδικασίες και πρωτόκολλα ασφαλείας από ό,τι στην Ελλάδα»
Σε ερώτηση για το τι θα συνέβαινε στη Ρωσία αν ένας σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας έπεφτε θύμα παρόμοιας φάρσας, απάντησαν: «Νομίζω θα συνέβαινε ό,τι και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα: θα ξεκινούσε έρευνα και θα προσπαθούσαν να εντοπίσουν αυτούς που έκαναν κάτι τέτοιο σε βάρος της χώρας».
Πρόσθεσαν ωστόσο ότι «στη Ρωσία έχουμε πιο αυστηρές διαδικασίες και πρωτόκολλα ασφαλείας από ό,τι στην Ελλάδα. Αν οποιοσδήποτε από το εξωτερικό μπορεί να στείλει ένα email από Gmail και να κανονίσει συνομιλία με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας».
Καταλήγοντας, οι δύο φαρσέρ υποστήριξαν πως δεν θεωρούν ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως εχθρό, αλλά ότι «η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως εργαλείο εναντίον της Ρωσίας για την εξυπηρέτηση των δικών της στόχων».
Τα αναπάντητα ερωτήματα
Η συνέντευξη των Βόβαν και Λέξους αφήνει ανοιχτά αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες ασφαλείας και την ευκολία με την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Το περιστατικό συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις για τα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας και την αξιοπιστία των επικοινωνιακών καναλιών υψηλόβαθμων αξιωματούχων.
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