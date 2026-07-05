Δύο από τα μεγαλύτερα γιοτ του κόσμου κατέπλευσαν στα Σύβοτα- Ανάμεσά τους το «Blue» του σεΐχη Μανσούρ

Δύο από τα μεγαλύτερα γιοτ στον κόσμο, το BLUE και το FLYING FOX, αγκυροβόλησαν στα Σύβοτα προκαλώντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Μια εικόνα που δεν περνά απαρατήρητη καταγράφηκε στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, όπου από τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας βρίσκονται αγκυροβολημένα δύο υπερπολυτελή mega yachts, τα οποία έφτασαν από την Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το thespro.gr, πρόκειται για το BLUE, το οποίο συνδέεται με τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναπληρωτή πρωθυπουργό και πρόεδρο του Presidential Court των ΗΑΕ.

Ο σεΐχης Μανσούρ είναι γνωστός και στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς θεωρείται ο ισχυρός άνδρας πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσω του City Football Group, του ομίλου που ελέγχει τον αγγλικό σύλλογο.

Το BLUE συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και ακριβότερα superyachts παγκοσμίως. Έχει μήκος περίπου 160 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες επισκέπτες και διαθέτει πλήρωμα έως 80 ατόμων.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές για την αγορά των superyachts, η αξία του εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Στην ίδια περιοχή και το FLYING FOX

Στη θαλάσσια περιοχή των Συβότων βρίσκεται επίσης το FLYING FOX, το οποίο εμφανίζεται ως συνοδευτικό σκάφος του BLUE.

Το υπερπολυτελές yacht έχει μήκος 136 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών υψηλού επιπέδου και διαθέτει πλήρωμα έως 55 ατόμων. Η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Πόλος έλξης για κατοίκους και επισκέπτες

Η άφιξη των δύο super yachts προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών της περιοχής, καθώς πρόκειται για δύο από τα πλέον εντυπωσιακά πλωτά μέσα αναψυχής στον κόσμο, που συνδέονται με προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής, των επιχειρήσεων και του αθλητισμού.

Η παρουσία τους στα Σύβοτα αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση ότι η περιοχή συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς προορισμούς του Ιονίου για επισκέπτες πολύ υψηλού οικονομικού επιπέδου, χάρη στα καταγάλανα νερά και τους προστατευμένους όρμους της