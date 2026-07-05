Δολοφονία ή κάτι άλλο; Το «ελληνικό FBI» μπαίνει στην υπόθεση της Γιου Τινγκ

Οι έρευνες των Αρχών για την εξαφάνιση της 50χρονης μεταφράστριας Γιου Τινγκ, που αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026 όταν έφυγε από το σπίτι της, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Πλέον στην έρευνα για την εξαφανισμένη 50χρονη έχει εμπλακεί και το Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.

Κρίσιμα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο

Σημαντική βοήθεια στην έρευνα των Αρχών αναμένεται να δώσει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς τα στίγματα του κινητού της τηλεφώνου ίσως αποκαλύψουν το δρομολόγιο που ακολούθησε η Γιου Τινγκ.

Όσον αφορά στη στιγμή που έκλεισε το κινητό της 50χρονης, αυτό συνέβη την ημέρα της εξαφάνισής της, στις 20 Μαΐου, στις 3:23μ.μ. Λίγες ώρες αφότου είχε φύγει από το σπίτι της, όπου ήταν το τελευταίο σημείο που καταγράφεται από κάμερα.

Έρευνα στο σπίτι της

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, προχώρησαν παρουσία εισαγγελέα σε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού στην Αρτέμιδα. «Χθες ήτανε που ήρθε το κλιμάκιο από τη ΓΑΔΑ προκειμένου να κάνει έλεγχο, να βρει υλικό, ενδεχομένως σταγόνες αίματος και τα λοιπά, στο πλαίσιο των ερευνών που κάνουνε» σημείωσε ο σύζυγος της αγνοούμενης.

Η τελευταία επικοινωνία του ζευγαριού ήταν στις 20 Μαΐου, στην οποία δεν είχε αναφέρει πως κάτι την ανησυχεί.

«Η τελευταία μου επικοινωνία ήταν στις 20 του Μαΐου. Μετά από αυτό δεν είχε επικοινωνία στην ουσία με κανέναν. Με μένα και με τη μητέρα μου ήταν οι τελευταίες επικοινωνίες. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα, δεν είχαμε γενικώς κάτι. Δεν προέκυψε κάτι εκείνες τις μέρες, οπότε μέχρι και τις 20 που είχαμε επικοινωνία, δεν είχε αναφερθεί τίποτα» πρόσθεσε.

Ο Βασίλης Καραβασίλης, ο σύζυγός της που αγωνιά περιγράφει στην κάμερα των εξελίξεων τα γεγονότα, από την τελευταία τους επικοινωνία μέχρι την δήλωση της εξαφάνισης στις 12 Ιουνίου.

«Εγώ αρχικά ανησύχησα απ’ την πρώτη στιγμή. Και τον έστειλα να δει τι γίνεται στο σπίτι εξωτερικά. Είδε ότι είναι κλειστά, οπότε ήτανε κλειστή η πόρτα, δεν συνέτρεχε ενδεχομένως κάποιος λόγος. Αφού όλα ήταν εντάξει και δεν υπήρχε κάποια εξωτερική ένδειξη ότι το σπίτι έχει κάποιο θέμα. Οπότε το αφήσαμε. Γιατί, δεν θα ήθελε κι αυτή να μπει μέσα στο σπίτι και να ψάχνει έτσι με το παραμικρό ας πούμε. Οπότε το αφήσαμε. Συνέχισα να καλώ, να δω αν έχει επικοινωνία, δεν είχε απαντήσει. Υπέθεσα ότι μπορεί να έχει χρειαστεί να πάει κάπου και να μην έχει ειδοποιήσει. Δεν ήταν το συνηθισμένο αλλά θα μπορούσε να είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν με πήρε η αδερφή της και μου ανέφερε ότι δεν έχουν καθόλου επικοινωνία και προσπαθεί να τη βρει, τότε, 10 του Ιουνίου, τότε ανησύχησα» πρόσθεσε.

Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προγραμματίσει να συναντήσει μία δικηγόρο για μία επαγγελματική υποχρέωση, ωστόσο το ραντεβού δεν έγινε ποτέ. «Το πρωινό της πρόγραμμα δεν είχε κάτι συγκεκριμένο. Είχε αναφέρει την προηγούμενη μέρα ότι θα πήγαινε να δει τη δικηγόρο, για κάτι λεφτά που της χρωστούσανε. Από την κυρία αυτή, αυτά θα μπορούσε να τα επιστρέψει. Αλλά τελικώς, ούτε αυτή το επικύρωσε, ούτε καμία περαιτέρω επικοινωνία τη Δευτέρα. Άλλωστε αυτό αν ήταν, θα γινόταν απογευματινές-βραδινές ώρες» συμπλήρωσε ο κ. Καραβασίλης.