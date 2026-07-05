Λύκοι «υιοθέτησαν» σκυλάκι στη Βόρεια Ελλάδα- «Πρωτόγνωρη συμπεριφορά»- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο περιστατικό καταγράφεται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου μια αγέλη λύκων φαίνεται να έχει υιοθετήσει ένα ολόλευκο, περίπου τεσσάρων μηνών, αρσενικό κουτάβι, με το μικρό ζώο να συμβιώνει αρμονικά με τους άγριους συγγενείς του εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο παρακολουθεί ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Κομινός, ο οποίος μελετά τη συγκεκριμένη αγέλη στο πλαίσιο της διδακτορικής του έρευνας.

Όπως περιγράφει, το κουτάβι ακολουθεί διαρκώς τη λύκαινα, η οποία το καθοδηγεί σε σημεία όπου μπορεί να βρει νερό, ενώ ο αρσενικός λύκος του μεταφέρει τροφή, όπως κόκαλα από νεκρό μοσχάρι που εντοπίζει στην περιοχή.

Σε βίντεο που κατέγραψε με drone, το μικρό σκυλί φαίνεται να κινείται δίπλα στα μέλη της αγέλης, ακολουθώντας τη λύκαινα σαν να πρόκειται για τη μητέρα του, σε μια εικόνα που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

«Τη συγκεκριμένη ομάδα λύκων την παρακολουθώ εδώ και έναν χρόνο και η κατάσταση με το λευκό κουτάβι είναι πραγματικά πρωτόγνωρη», αναφέρει ο κ. Κομινός, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής το ζώο όχι μόνο γίνεται αποδεκτό από την αγέλη, αλλά φαίνεται να δέχεται ιδιαίτερη φροντίδα από το κυρίαρχο αναπαραγωγικό ζευγάρι.

Παράλληλα, σημειώνει ότι παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της ασυνήθιστης συμβίωσης και αν το κουτάβι θα συνεχίσει να ζει μαζί με την αγέλη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ερευνητής αποκάλυψε, μάλιστα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη αγέλη παρουσιάζει ανάλογη συμπεριφορά. Όπως ανέφερε, τον περασμένο χειμώνα οι λύκοι είχαν μαζί τους ακόμη ένα κουτάβι, μαύρου χρώματος, το οποίο όμως ήταν πολύ μικρό και δεν κατάφερε να επιβιώσει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, υποκύπτοντας στο κρύο και τη βροχή.

Το περιστατικό αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς η υιοθέτηση οικόσιτων σκύλων από άγριες αγέλες λύκων θεωρείται εξαιρετικά σπάνια και ελάχιστα καταγεγραμμένη στη διεθνή βιβλιογραφία.