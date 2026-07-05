Πάτρα: Ανησυχία στην Ανθούπολη, κοντά στον Προφήτη Ηλία, για κίνδυνο πυρκαγιάς από ξερά κλαδιά- ΦΩΤΟ

Έντονη ανησυχία επικρατεί μεταξύ των κατοίκων στην περιοχή της Ανθούπολης, στον Προφήτη Ηλία Πάτρας, εξαιτίας της συσσώρευσης ξερών κλαδιών και σκουπιδιών, στην οδό Κοζάνης, τα οποία, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σχετική ανάρτηση, "στην ομάδα Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται", συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό, κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν την ανάγκη άμεσου καθαρισμού του σημείου.

Τα ξερά κλαδιά βρίσκονται συσσωρευμένα εδώ και καιρό στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνο σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, λαμβανομένων υπόψη τόσο των υψηλών θερμοκρασιών όσο και της γειτνίασης με κατοικημένη περιοχή.