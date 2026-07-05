Πάτρα: Ένα ζευγάρι άγριες πάπιες, «εγκαταστάθηκε» στο νέο λιμάνι

Ένα ζευγάρι άγριων παπιών έχει κάνει την εμφάνισή του στο νέο λιμάνι της Πάτρας τις τελευταίες 4-5 ημέρες, σύμφωνα με ανάρτηση μέλους της ομάδας «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται» στο Facebook.

Ο χρήστης που μοιράστηκε τη φωτογραφία διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει αν τα συγκεκριμένα πτηνά σχετίζονται με εκείνα που είχαν εξαφανιστεί από την παραλία του Ρίου, εξηγώντας πως αποφάσισε να κάνει την ανάρτηση έπειτα από τις πολλές αναφορές που είχαν γίνει τις τελευταίες μέρες για πιθανή κλοπή πτηνών από την περιοχή.