Διπλό φονικό στον Λόγγο: Τι κρύβουν τα ψηφιακά ίχνη του σπιτιού;

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί σε μονοκατοικία στον Λόγγο Αιγίου, οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων ψηφιακών συσκευών, και τη σκούπα-ρομπότ που φέρεται να διέθετε η οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να ανακτήσουν τα δεδομένα καταγραφής κινήσεων της συσκευής, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να συμβάλουν στον προσδιορισμό του χρονικού πλαισίου του συμβάντος, καθώς και στη διερεύνηση της δραστηριότητας εντός της οικίας κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του θανάτου των δύο ατόμων και του εντοπισμού τους.

Επισημαίνεται ότι τα ενδεχόμενα ευρήματα από τη συσκευή θα μπορούσαν να σχετίζονται και με το ζήτημα της καθαριότητας του χώρου κατά την άφιξη των αρχών, στοιχείο το οποίο είχε αρχικά εγείρει ερωτήματα και είχε συνδεθεί, ως υπόθεση εργασίας, με το ενδεχόμενο απόκρυψης στοιχείων από τον σύντροφο της γυναίκας, Ιταλό υπήκοο, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί βασικός ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας. Πρόκειται, ωστόσο, για σενάριο που δεν έχει επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Η υπερασπιστική ομάδα του κατηγορουμένου έχει υποστηρίξει, από τη στιγμή της απόφασης προφυλάκισής του, ότι η σχετική δικαστική κρίση στηρίχθηκε -κατά την άποψή της- περισσότερο σε ελλείψεις της δικογραφίας παρά σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ενοχής. Το ενδεχόμενο τα δεδομένα της συσκευής να μην τεκμηριώνουν το αρχικό σενάριο απόκρυψης στοιχείων αναφέρεται από ορισμένες πηγές ως συνεπές με αυτόν τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, χωρίς αυτό να συνιστά διαπίστωση περί αθωότητας ή ενοχής.

Ευρήματα ερευνών: εκκρεμότητες και ανοιχτά ερωτήματα

Τα έως τώρα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο της έρευνας δεν έχουν, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, οδηγήσει σε οριστικά συμπεράσματα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στον κατηγορούμενο φέρονται να ανίχνευσαν στον οργανισμό του ισχυρά υπνωτικά σκευάσματα και ουσίες κάνναβης. Το εύρημα αυτό αναφέρεται ότι συνάδει με τον ισχυρισμό που ο ίδιος διατυπώνει από την αρχή της διαδικασίας, σύμφωνα με τον οποίο βρισκόταν σε κατάσταση βαθέος ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας του συμβάντος και δεν αντιλήφθηκε τα όσα διαδραματίστηκαν. Πρόκειται για ισχυρισμό του κατηγορουμένου, ο οποίος δεν έχει αχθεί ακόμη σε τελική δικαστική κρίση.

Σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στις σορούς των δύο θυμάτων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν εντοπίστηκε βιολογικό υλικό ή αποτυπώματα που να αποδίδονται στον κατηγορούμενο, ούτε στα νύχια των θυμάτων, ούτε στο μαχαίρι της κουζίνας, ούτε στο όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Αναφέρεται ωστόσο ότι στη σκηνή εντοπίστηκε γενετικό υλικό τρίτου προσώπου, του οποίου η ταυτότητα αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, το οποίο φέρεται να έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου, και προχωρούν σε περαιτέρω ψηφιακή ανάλυση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συσκευών που ανήκαν στα θύματα και στον ύποπτο, καθώς και άλλων συσκευών που εντοπίστηκαν εντός της οικίας.