Φωτιά στην Οινόη Αττικής: 140 πυροσβέστες και 12 εναέρια μέσα- Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Σφάκα, κοντά στην Οινόη Αττικής, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα, 5 Ιουλίου, λίγο πριν τις 15:30.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη λόγω των δύσκολων συνθηκών και του αυξημένου κινδύνου της ημέρας.

Στο σημείο επιχειρούν 140 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 6 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 34 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Σημαντική είναι και η υποστήριξη από την Περιφέρεια Αττικής, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Αττικής, η οποία παρέχει συνεχή εικόνα μέσω οπτικών και θερμικών καμερών, διευκολύνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Οι φλόγες ξεκίνησαν από το πρανές της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών–Θηβών και επεκτάηκαν γρήγορα σε αγροτοδασική και στη συνέχεια σε πυκνή δασική έκταση, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Παράλληλα, στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Επίσης, στην πυρκαγιά μεταβαίνει το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ για τον επί τόπου συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τα δεδομένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.