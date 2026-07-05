Καστελόριζο- Ο γιατρός απαντά μετά τη σύλληψή του: «Όσα λένε για μένα είναι ψέματα και τραγελαφικά»

Η υπόθεση της σύλληψης του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο, κατόπιν μήνυσης εις βάρος του, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τους εμπλεκόμενους να παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές για τα γεγονότα.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο γιατρός υποστήριξε ότι οι δημοσιευμένες πληροφορίες για την υπόθεση είναι, ανακριβείς ή συγκεχυμένες, καθώς –όπως ισχυρίστηκε– πρόκειται για διαφορετικά περιστατικά τα οποία φέρονται να έχουν συνδεθεί μεταξύ τους. Ανέφερε επίσης ότι η σύλληψή του έλαβε χώρα μετά από δεύτερη τηλεοπτική εμφάνισή του, γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς του, σχετίζεται με προγενέστερη εκπομπή, και έκανε λόγο για αναφορά τρίτου προσώπου σε δεύτερη σύλληψη που φέρεται να σημειώθηκε την επόμενη ημέρα.

Αρχικά είχε αναφερθεί δημοσίως ότι η μήνυση είχε κατατεθεί από τον δήμαρχο Μεγίστης. Μεταγενέστερα, ωστόσο, προέκυψε –σύμφωνα με δημοσιεύματα– ότι η μήνυση φέρεται να είχε κατατεθεί από επιχειρηματία του νησιού, στο πλαίσιο διαφοράς που φέρεται να ανέκυψε έπειτα από πρόσκρουση ασθενοφόρου σε τέντα καταστήματος κατά τη διέλευσή του.

Ο γιατρός ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι ενημερώθηκε από τον διοικητή της τοπικής αστυνομικής υπηρεσίας για επικείμενη σύλληψή του αμέσως μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση, διατείνοντας παράλληλα ότι δεν είχε κατονομάσει δημοσίως κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Κατά τη δική του εκδοχή, η μήνυση εναντίον του υποβλήθηκε επειδή ο καταστηματάρχης θεώρησε ότι τον είχε κατονομάσει στην εκπομπή, ζήτημα το οποίο ο γιατρός αμφισβητεί. Διευκρίνισε επίσης ότι η αρχική διαφωνία με τον καταστηματάρχη προϋπήρχε. Ως προς τη διαδικασία της σύλληψής του, υποστήριξε ότι οι σχετικές αναφορές που έχουν διαδοθεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και χαρακτήρισε τη συνεργασία του με την αστυνομία ως ομαλή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε φορείς του ιατρικού κλάδου, με ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών να προβαίνουν σε δημόσιες ανακοινώσεις. Αντιθέτως, ο υπουργός Υγείας και η αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια έχουν δηλώσει δημοσίως ότι, κατά την εκτίμησή τους, η υπόθεση δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η εκδοχή του ιδιοκτήτη του καταστήματος

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει παρουσιάσει, στο newsit διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Σύμφωνα με όσα ο ίδιος έχει δηλώσει, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν ασθενοφόρο του αγροτικού ιατρείου προσέκρουσε στην τέντα του καταστήματός του, σε χρονικό σημείο κατά το οποίο ο ίδιος και οι συνεργάτες του απουσίαζαν από τον χώρο.

Κατά τους δικούς του ισχυρισμούς, αργότερα την ίδια ημέρα, σε συνάντηση με τον γιατρό, ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους. Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της αντιπαράθεσης δέχθηκε απειλές περί καταγγελιών σε βάρος της επιχείρησής του, ισχυρισμό τον οποίο ο γιατρός δεν έχει επιβεβαιώσει. Σύμφωνα πάντα με την εκδοχή του καταστηματάρχη, το επεισόδιο έλαβε χώρα παρουσία αριθμού παρευρισκομένων.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει δηλώσει ότι έχει ήδη υποβάλει μήνυση για το περιστατικό και ότι προτίθεται να καταθέσει και δεύτερη, επικαλούμενος ισχυρισμούς περί σχολίων που φέρονται να διατυπώθηκαν εις βάρος της μητέρας του, ισχυρισμό τον οποίο επίσης δεν έχει αποδεχθεί ο γιατρός.