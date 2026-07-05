Ωραιόκαστρο: Καμένη γη και αποπνικτική ατμόσφαιρα μετά το πέρασμα της φωτιάς- «Έβλεπα τη φωτιά να έρχεται πάνω μας»

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στο Ωραιόκαστρο, ωστόσο το έργο των πυροσβεστών έχει επικεντρωθεί στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που καίγονται, ενώ εκλύονται πυκνοί τοξικοί καπνοί προς την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά όμως έχει οριοθετηθεί στο δασικό κομμάτι.

Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της Περιφέρειας, η Ελληνική Αστυνομία και δυνάμεις του ΓΕΕΘΑ συνέβαλαν στην ολονύχτια επιχείρηση. Παράλληλα ο 76χρονος που συνελήφθη, ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων στην ΕΡΤ, όπως η Νικολέτα που είδε με την οικογένειά της να καίγεται το υπόγειο του σπιτιού και το αυτοκίνητό τους. «Την ώρα που φτάσαμε ήταν συγκλονιστικό. Έβλεπα τη φωτιά να έρχεται κατά πάνω μας, στο μυαλό μας, εγώ με τη μητέρα μου είχαμε να σώσουμε τα χαρτιά μας και τα αυτοκίνητά μας. Είχαμε δύο αυτοκίνητα. Το ένα ήταν μέσα στον εργασιακό χώρο που έχει ο πατέρας μου και το άλλο ήταν απ’έξω. Η μητέρα μου κατάφερε να σώσει το ένα το αυτοκίνητο, να το βγάλει, να μου το δώσει για να σηκωθώ, να φύγω μαζί με τα χαρτιά. Εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου προσπάθησε να πάρει και το δεύτερο αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε γιατί εκείνη τη στιγμή έγινε έκρηξη στο αυτοκίνητο και σηκώθηκε κι έφυγε.

Ευτυχώς ήταν ένας γείτονας και μας βοήθησε να φύγουμε από τις φλόγες. Σε κλάσματα δευτερολέπτου έγιναν όλα στάχτη. Αν ερχόμασταν 5 -10 λεπτά πιο νωρίς, ίσως μπορούσαμε να μπορέσουμε να σώσουμε και κάτι παραπάνω. Γιατί όλα αυτά είναι πράγματα αξίας, πράγματα δουλειάς χρόνων. Το υπόγειο κάηκε, ακριβώς από πάνω είναι το σπίτι μας.

Δόξα τω Θεώ δεν έγινε περαιτέρω ζημιά στο σπίτι. Οι πυροσβέστες έφτασαν γρήγορα. Η μητέρα μου πήρε τηλέφωνο και τους είπε ότι αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο, γιατί ήταν και η αλήθεια και καίγομαι.

Εκείνη πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία και το ίδιο και ο γείτονας που την έσωσε. Και δόξα τω Θεώ έμειναν όλο το βράδυ και βοήθησαν να σβηστεί η φωτιά, να μην πάνε προς το υγραέριο και γίνουν εκρήξεις στο σπίτι».