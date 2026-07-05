Καλοκαιρινές αλλαγές στα ταξί της Πάτρας- Νέα πιάτσα στο Ρίο

Νέος Σταθμός Ταξί θα λειτουργεί κατά τους θερινούς μήνες επί της οδού Ποσειδώνος, στο Ρίο, μετά την έγκριση και οριοθέτησή του με την υπ' αριθμ. 204/22-06-2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Την ενημέρωση προς τους επαγγελματίες του κλάδου έκανε με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων «Ο Άγιος Χριστόφορος», διευκρινίζοντας ότι ο νέος σταθμός θα λειτουργεί καθημερινά από τις 21:00 έως τις 07:00, αποκλειστικά κατά τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για τη μεταφορά του υφιστάμενου Σταθμού Ταξί της Δυτικής Προβλήτας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν κατά τις νυχτερινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή του Ρίου.

Παράλληλα, το Σωματείο επισημαίνει ότι κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας του νέου σταθμού δεν ισχύει το δικαίωμα της πρόσθετης (έξτρα) αμοιβής μίσθωσης που προβλέπεται για παραλαβές από λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλους αντίστοιχους χώρους, καθώς ο σταθμός της Δυτικής Προβλήτας μεταφέρεται προσωρινά στο Ρίο κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η σχετική ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή ενόψει της αυξημένης θερινής κίνησης και αφορά τόσο τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί όσο και το επιβατικό κοινό που εξυπηρετείται από τη συγκεκριμένη πιάτσα.