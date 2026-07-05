Λευκάδα: Συναγερμός για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με 4 άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ακρωτηρίου Δουκάτου στη Λευκάδα, για την παροχή βοήθειας σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Νήσων Κουκ, το οποίο έχει μείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης.

Στο σκάφος επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στην περιοχή βρίσκεται ήδη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταβαίνει επίσης ρυμουλκό για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ, που κατά τόπους φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή κίνδυνο για τους επιβαίνοντες.