Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΣΑΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ & ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΟΥΡΗ
(ΕΤΩΝ 99)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΧΑΛΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΓΙΩΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
----------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 63
Θανούσα, κηδεύουμε την Δευτέρα 6/7/2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΜΥΡΤΩ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΝΑΝΤΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ • ΤΗΛ.: 2610 520050, 6986 944494
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
-----------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΚΙΣΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΟΜΑΡΑ,
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΚΕΠΕΝΟ
(ΕΤΩΝ 70)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/07/2026 & ΩΡΑ 11:00Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
(Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΕΝΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΠΕΝΟΥ,
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΚΕΠΕΝΟΥ,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΝΤΖΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΠΕΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037
------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr