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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6-7-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΣΑΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  6-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ & ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΟΥΡΗ

(ΕΤΩΝ 99)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 5.00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΧΑΛΗ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΓΙΩΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ    

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΦΛΩΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 63

Θανούσα, κηδεύουμε την Δευτέρα 6/7/2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΜΥΡΤΩ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ
ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ
ΝΑΝΤΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ • ΤΗΛ.: 2610 520050, 6986 944494

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΚΙΣΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΟΜΑΡΑ,
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΚΕΠΕΝΟ
(ΕΤΩΝ 70)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/07/2026 & ΩΡΑ 11:00Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

(Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΕΝΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΠΕΝΟΥ,
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΚΕΠΕΝΟΥ,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΝΤΖΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΠΕΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037

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