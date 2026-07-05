Φινάλε με έξι μετάλλια για την Πάτρα και τον Πέλοπα στο εφηβικό πρωτάθλημα!! * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΦΩΤΟ

Με τον καλύτερο τρόπο για την Πάτρα ολοκληρώθηκε την Κυριακή το βράδυ στα Τρίκαλα το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου εφήβων - νεανίδων (Κ20).

Την 2η μέρα των αγώνων είχαμε 6 μετάλλια και θρίαμβο για τον Πέλοπα, όπως ακριβώς και το Σάββατο. Χρυσό και πάλι η Μυρτώ Βαλαχά του Πέλοπα (προπονήτρια η Ολυμπία Λυμπεράτου) στο τριάρι όπου η Πάτρα έκανε τρεμπλ, όπως χθες στο πεντάρι, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος και ο μικρότερος όλων, ο Αιγιώτης Παναγιώτης Σαμίκος.

Μητρόπουλος και Σαμίκος πέτυχαν αμφότεροι ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στα αγωνίσματά τους (εφήβων - παίδων αντίστοιχα).

Συνολικά είχαμε 14 μετάλλια: 3 χρυσά, 4 ασημένια και 7 χάλκινα, που μοιράστηκαν σε: Πέλοπας (8), Κούρος Πατρών (1), Αρίων Πάτρας (1), Άτλας Πατρών (1), ΑΣ ΑΚΡΟΣ (1), ενώ δύο ακόμα πήγαν από την πρώην αθλήτρια του Πέλοπα, Ειρήνη Τάνταρου, στον Έφηβο Χίου!

Αναλυτικά τα αποτελέσματά τους:

2η ΜΕΡΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΕΦΗΒΟΙ

* 3ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων) στο μήκος με 7.63μ. (7ος στον προκριματικό με 7.07μ.).

* 3ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 8.40.86.

* 3ος Παναγιώτης Σαμίκος (Ατλας - παίδας) στα 400μ. εμπ. με 54.62 (1ος στον προκριματικό με 56.37).

* 7ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 200 με 21.88 (3ος στον προκριματικό με 21.77).

* 8ος Ευθύμης Σταυρόπουλος (Αίολος - παίδας) στα 3.000μ. με 8.58.77.

* 11ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) στα 800μ. με 1.58.97 (9ος στον προκριματικό με 1.56.65.

* 11ος Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας) στα 400μ. εμπ. με 57.98 (10ος στον προκριματικό με 59.51).

* 15ος Σπύρος - Νικολά Ανετόπουλος (Άκρος - παίδας) στα 3.000μ. με 9.07.50.

* 20ός Ηλίας - Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 9.12.69.

* 22ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 200μ. με 23.00.

* 23ος Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος) στο μήκος με 6.51μ.

* 26ος Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας - παίδας) στα 3.000μ. με 9.40.32.

* 31ος Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας - παίδας) στα 800μ. με 2.03.88.

* 32ος Χαρίλαος Μαρούλης (Πατραϊκή) στο μήκος με 5.57μ.

* 33ος Σπύρος Γαλάνης (Φλόγα) στα 800μ. με 2.04.95.

* 55ος Παναγιώτης - Θεοδόσης Σταματόπουλος (Άκρος) στα 200μ. με 27.76.

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

* 1η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 9.52.20.

* 2η Ευγενία Χρυσόβα - Πετσαλά (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 9.54.54.

* 3η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου) στα 3.000μ. με 10.04.24.

* 4η Γεωργία Ηλιοπούλου (Αρίων - κορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 27.17.31.

* 6η Κλεονίκη Μάντζιου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 27.17.31.

* 7η Ανθή - Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ. με 10.24.88.

* 8η Εμμανουέλα - Ρόζα Κούλου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 29.05.11.

* 10η Βασιλική Κοσμοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 30.35.08.

* 11η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων) στα 3.000μ. με 10.42.00.

* 12η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ. με 10.42.80.

* 15η Βερονίκη Μιχαλιού (Αίολος - κορασίδα) με την 4Χ400μ. σε 4.28.04. 26η στα 800μ. με 2.32.65.

* 15η Χριστίνα Παπαναγιώτου (Αίολος - κορασίδα) με την 4Χ400μ. σε 4.28.04.

* 15η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Αίολος - κορασίδα) με την 4Χ400μ. σε 4.28.04.

* 15η Μαρία - Ελένη Νικολακοπούλου (Αίολος) με την 4Χ400μ. σε 4.28.04. 25η στα 800μ. με 2.31.97.

* 17η Αμαλία Αρβανίτη (Πατραϊκή) στη σφαίρα με 9.40μ.

* 19η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 200μ. με 26.18.

* 20ή Δέσποινα - Ευθαλία Λεκατσά (Αρίων) στα 3.000μ. με 11.45.62.

* 26η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος) στα 200μ. με 26.48.

* 37η Ανδριάνα Παλαιολογοπούλου (Αθηνόδωρος - κορασίδα) στα 200 με 27.077 (φ.φ.).

* Δεν εκκίνησε η Ναταλία Νάσιου (Αρίων) στα 3.000μ.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

ΕΦΗΒΟΙ

* 2ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 3.53.76.

* 2ος Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας - παίδας) στα 5.000μ. με 15.41.09.

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 3.56.92.

* 4ος Ηλίας - Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 15.45.63.

* 5ος Σπύρος - Νικολά Ανετόπουλος (Άκρος - παίδας) στα 5.000μ. με 15.48.58.

* 10ος Αλέξανδρος Αλαφογιάννης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 43.75.

* 10ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 43.75.

* 10ος Αργύρης Απόκης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 43.75.

* 10ος Δημήτρης Βούλγαρης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 43.75.

* 14ος Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας - παίδας) στα 1.500μ. με 4.04.86.

* 18ος Κώστας Κατσίκης (Πέλοπας) στα 3.000μ. στιπλ με 10.57.76.

* 26ος Νίκος Κατσικογιάννης (Αίολος) στα 1.500μ. με 4.13.07.

* 31ος Σπύρος Γαλάνης (Φλόγα) στα 1.500μ. με 4.23.11.

* 39ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 100μ. με 11.45.

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

* 1η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.32.83

* 1η Ευγενία Χρυσόβα - Πετσαλά (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 17.38.48.

* 2η Ανθή - Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 5.000μ. με 17.47.33.

* 3η Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος - κορασίδα) στα 100μ. εμπ. με 14.34 (3η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών 14.31).

* 3η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος) στα 400μ. με 57.49 (11η στον προκριματικό με 58.29).

* 3η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου) στα 5.000μ. με 17.52.16.

* 9η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων) στα 5.000μ. με 18.41.51.

* 10η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας - κορασίδα) στα 1.500μ. με 4.56.15.

* 12η Ζωή Μουστάκα (Πέλοπας - κορασίδα) στα 5.000μ. με 19.20.83.

* 12η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκατσά (Αρίων) στα 3.000μ. στιπλ με 12.40.10.

* 13η Χρυσούλα Νιάχου (Κούρος - κορασίδα) στα 5.000μ. με 19.26.74.

* 13η Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος - κορασίδα) στα 3.000μ. στιπλ με 13.17.33.

* 15η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Αίολος - κορασίδα) στα 1.500μ. με 4.59.92.

* 15η Ναταλία Νάσιου (Αρίων) στα 5.000μ. με 19.50.50.

* 18η Χρυσούλα - Χριστίνα Μουστάκα (Πέλοπας - κορασίδα) στα 1.500μ. με 5.02.47.

* 19η Λυδία Σταυροπούλου (Αρίων) στα 1.500μ. με 5.03.28.

* 21η Παναγιώτα Ζαρκαδάκη (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 20.18.42.

* 22η Νικολία Πολυδωροπούλου (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 20.29.69.

* 30ή Ευφροσύνη Φατούρου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 100μ. με 12.66. Δεν τερμάτισε με την 4Χ100μ. λόγω τραυματισμού (3η αλλαγή).

* 35η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 100μ. με 12.700 (φ.φ.).

* Εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 100μ.

* Δεν τερμάτισε Ανδρονίκη Βαρέλα (Ολυμπιάδα - κορασίδα) με την 4Χ100μ. λόγω τραυματισμού (3η αλλαγή).

* Δεν τερμάτισε Κωνσταντίνα Τσεριώνη (Ολυμπιάδα - κορασίδα) με την 4Χ100μ. λόγω τραυματισμού (3η αλλαγή).

* Δεν τερμάτισε Αφροδίτη Ρουμελιώτη (Ολυμπιάδα - κορασίδα) με την 4Χ100μ. λόγω τραυματισμού (3η αλλαγή).

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Στα προηγηθέντα των αγώνων των Τρικάλων, αγωνίσματα, είχαμε:

ΕΦΗΒΩΝ

* 3ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 21.09.1.

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 21.10.1.

* 11ος Ηλίας - Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 21.15.1.

* 47ος Σπύρος Γαλάνης (Φλόγα) στα 6χλμ ανωμάλου με 25.25.7.

* 24ος Κωνσταντίνος Κατσίκης (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 23.16.0

* 44ος Νίκος Κατσικογιάννης (Αίολος) στα 6χλμ ανωμάλου με 24.59.3.

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

* 4η Ευγενία Πατσαλά (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 15.28.8.

* 14η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.40.6.

* 18η Αποστολία Φραντζή (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.58.3.

* 20ή Ευγενία Βαρβία (Πρωταθλητές Κομοτηνής) στα 4χλμ ανωμάλου με 17.04.4.

* 22η Νικολία Πολυδωροπούλου (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 17.31.0.

* 24η Λυδία Σταυροπούλου (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 17.31.0.

* 26η Ναταλία Νάσιου (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 18.07.6.

* Εγκατέλειψε Ειρήνη Ταντάρου (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου.