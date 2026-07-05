Βόνιτσα: Ραγίζουν καρδιές τα λόγια του πατέρα του 40χρονου που έχασε τη ζωή του στο φαράγγι του Τρύφου

Βυθισμένος στο πένθος, ο πατέρας του 40χρονου αναβάτη μιλά για την απώλεια του παιδιού του, λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στο φαράγγι του Τρύφου που έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ας σημειωθεί ότι ο 40χρονος είχε πάει για ανάβαση μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος κατάφερε μέσω του «112» να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ίδιος υπέδειξε την πιθανή θέση του δεύτερου άνδρα που, όμως, δεν κατάφερε να διασωθεί.

Όλα συνέβησαν το βραδυ της Τετάρτης όταν η πυροσβεστική δέχθηκε σήμα μέσω κλήσης στο 112 για δυο άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή του φαραγγιού Τρύφου στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ένας εκ των δυο κατάφερε να σωθεί και να ειδοποιήσει για βοήθεια καθώς είχε χάσει τα ίχνη του φίλου του.

Δυστυχώς μετά από πολύωρη επιχείρηση των διασωστικών δυνάμεων εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα ενώ ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης της σορού με ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό.



