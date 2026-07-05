Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της Έμμυς Φλωράτου- Τη Δευτέρα η κηδεία της

Σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή η Αμαλία (Έμμυ) Φλωράτου, σύζυγος του αείμνηστου Γιάννη Γασπαρινάτου, η απώλεια της οποίας προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τις δύο κόρες της, την Κατερίνα και τη Μυρτώ Γασπαρινάτου, πρώην διαιτήτρια της ΕΠΣ Αχαΐας, καθώς και την αγαπημένη της εγγονή, Νάντια, με την οποία είχε ιδιαίτερα στενό δεσμό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων, στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών, όπου συγγενείς, φίλοι και όσοι τη γνώρισαν θα της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».

Για την απώλειά της ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΣ Αχαΐας, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια. Όπως επισημαίνεται, η Αμαλία (Έμμυ) Φλωράτου ήταν σύζυγος του αείμνηστου Γιάννη Γασπαρινάτου, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος της διοίκησης της Ένωσης, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο αχαϊκό ποδόσφαιρο.