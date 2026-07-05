Οι παίδες του ΝΟΠ 5η θέση στην Ελλάδα * Επιτυχία και οι νεάνιδες της ΝΕΠ

Μία ακόμη σπουδαία διάκριση για τα αναπτυξιακά τμήματα του ΝΟΠ, καθώς η ομάδα Παίδων κατέκτησε την 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Golden League, που διεξήχθη στο Αντώνης Πεπανός, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της και τις μεγάλες προοπτικές των νεαρών αθλητών της.

Η πατρινή ομάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στην τελική φάση με δύο νίκες και μία ήττα. Στον αγώνα που έκρινε την πρόκριση στα ημιτελικά γνώρισε την ήττα με 13-7 από τον Παναθηναϊκό, αποτέλεσμα που την άφησε εκτός της μάχης για τα μετάλλια.

Οι παίκτες του Κουνδουράκη, ωστόσο, έβγαλαν άμεσα αντίδραση. Στον πρώτο αγώνα κατάταξης επιβλήθηκαν με το εμφατικό 16-4 του Εθνικού, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον αγώνα για τις θέσεις 5-6.

Εκεί, απέναντι στον Πανιώνιο, ο ΝΟΠ πραγματοποίησε ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση. Με ουσία στην επίθεση και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, επικράτησε με 14-12 και κατέκτησε την 5η θέση στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στη διοργάνωση.

Η παρουσία των Παίδων του ΝΟΠ στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του συλλόγου και δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον.

Τα αποτελέσματα

Παναθηναϊκός – ΝΟΠ 13-7

Οκτάλεπτα: 2-1, 5-2, 3-3, 3-1.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Ζαφείρης 3, Δ. Τουντόπουλος 2, Αναστασίου 1, Αθανασόπουλος 1.

ΝΟΠ – Εθνικός 16-4

Οκτάλεπτα: 5-0, 2-3, 5-1, 4-0.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Ανδρεόπουλος, Ζαφείρης 5, Αθανασόπουλος 3, Αναστασίου 2, Σχορτσανίτης 2, Δ. Τουντόπουλος 1, Γαλάνης 1, Καγκελάρης 1, Σοφιανόπουλος 1.

Πανιώνιος – ΝΟΠ 12-14

Οκτάλεπτα: 2-5, 4-2, 1-4, 5-3.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Ανδρεόπουλος, Καγκελάρης 1, Ζαφείρης 2, Γαλάνης 3, Δ. Τουντόπουλος 4, Αναστασίου 3, Αθανασόπουλος 1.

Την αποστολή του ΝΟΠ αποτελούν οι:

- Σπύρος Αθανασόπουλος

- Γιώργος Αναστασίου

- Γιάννης Ανδρεόπουλος

- Ανδρέας Γαλάνης

- Ηλίας Ζαφείρης

- Σπύρος Καγκελάρης

- Χαρίτωνας Κυριακόπουλος

- Γιώργος Παππάς

- Ίωνας Παπουλίδης

- Νεοκλής Παρασκευόπουλος

- Οδυσσέας Σκεπαρνιάς

- Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος

- Κώστας Σχωρτσανίτης

- Διονύσης Τουντόπουλος

- Διονύσης Ζόντος

Η ΝΕΠ

Η ΝΕΠ στη Silver League (θέσεις 9-16) του ιδίου Πανελληνίου πρωταθλήματος έχασε από το Παλαιό Φάληρο με 16-9. Τα 8λεπτα: 3-4, 3-3, 0-4, 3-5. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 1, Γιαουπάι 2, Καλύβας 1, Γαλάνης 1, Αβράμης 4.

ΘΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Οι Νεάνιδες της^ΝΕΠ νίκησαν με σκορ 12-6 τον Ολυμπιακό και κατέκτησαν την 5η θέση στο οικείο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο.

Τα 8λεπτα: 2-3, 1-1, 2-2, 7-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κοτζάμπαση 1, Αγγελοπούλου 1, Δ. Κοντάκου 2, Λαμπάτου 4, Ελ. Τσίγκα 1, Ειρ. Τσίγκα 3.

Ηταν η καλύτερη συγκομιδή φέτος για τα γυναικεία τμήματα πόλο της ΝΕΠ: Είχαν προηγηθεί παραμονή στην Α1 Εθνική για τις Γυναίκες, η 2η θέση στην Ελλάδα για τις Κορασίδες, η 4η θέση για τις Νέες Γυναίκες κι αναμένουμε ακόμη τις Μίνι Κορασίδες!!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ:

ΝΕΩΝ: 2017 (5) 2018 (3) 2019 (1) 2020 (6) 2021 (4) 2022 (9) 2023 (6) 2024 (8) 2026 (4)

ΝΕΑΝΙΔΩΝ: 2017 (1) 2018 (5) 2019 (7) 2020 (6) 2022 (8) 2024 (8) 2025 (6) 2026 (5)

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 1995 (3) 2015 (3) 2016 (2) 2017 (3) 2018 (4) 2019 (8) 2021 (8) 2025 (5) 2026 (2)

ΜΙΝΙ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 2015 (4) 2016 (3) 2017 (5) 2018 (7) 2021 (2) 2023 (5) 2024 (5) 2025 (8)