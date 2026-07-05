Η Αχαΐα καμαρώνει 8 πρωταθλητές Ελλάδας στην πυγμαχία- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΦΩΤΟ

Η Αχαΐα καμαρώνει για τους πρωταθλητές Ελλάδας που διακρίθηκαν στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας παίδων - κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων που ολοκληρώθηκαν (5/7) στα Γρεβενά.

Συνολικά κατέκτησαν 29 μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας Παίδων - κορασίδων - κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων που ολοκληρώθηκαν στα Γρεβενά

Εξ αυτών τα 8 χρυσά, τα 7 ασημένια και τα 14 χάλκινα, μετά από συνολικά 40 νίκες (32 ήττες) σε 72 αγώνες.

Ξεχώρισαν οι «ολόχρυσοι» Δημήτρης Παύλου (Μίλων), Λευτέρης Ζουρνατζής πρώτη «κανονική νίκη» σήμερα, οι πρώτες τρεις με διακοπή (Παναχαϊκή) και Μάριος Καπερώνης Jr (Άμυνα) που στέφθηκαν πρωταθλητές μετά από 4 (!!) νικηφόρα παιχνίδια!

Στο πιο ψηλό σκαλί ανέβηκαν και οι Χρύσανθος Γιαννακόπουλος, Άγγελος Γκολφινόπουλος, Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος και οι κυρίες Παναγιώτα Πετρίτση και Βάλια Ασημακοπούλου.

Συνολικά πήραν μέρος 41 αθλητές και από τα οκτώ σωματεία του Νομού, που ΟΛΑ πανηγύρισαν μετάλλιο: Παναχαϊκή (προπονητής ο Νίκος Πλέας), ΕΑΠ (Γιάννης Χαζάπης, Χρήστος Κλαμπάνάς), Άμυνα (Μάριος Καπερώνης), Μίλων (Ηλίας Πελεκούδας), Τόφαλος (Μάκης Συνοδινός), FIGHT CLUB Πάτρας (Σωτήρης Στεργίου), Λεωνίδας Αιγίου (Αντώνης Τσινάκης), Άτλας Αιγίου (Τάκης Καραγκούνιας).

Αναλυτικά τα πλήρη αποτελέσματά τους (με κεφαλαία γράμματα τα μετάλλια):

ΠΑΙΔΩΝ

* Δημήτρης Τσεγγενές (ΕΑΠ - 46κ.): Νίκη με διακοπή (λ.τ.), ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Θεοφάνης Κυριακόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 46κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Βασίλης Βασιλείου (Παναχαϊκή - 50κ.): Ήττα. Στους «8».

* Χρύσανθος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 52κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Αγγελος Αγγελόπουλος (Άτλας Αιγίου - 52κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Νικόλαος Χάλας (Παναχαϊκή - 54κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Σοφιανόπουλος (ΕΑΠ - 54κ.): Ήττα. Στους «16».

* Γιάννης Μανόνας (Άμυνα - 54κ.): Bye, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Ελευθέριος Ζουρνατζής (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη με εγκατάλειψη, νίκη με διακοπή, νίκη με διακοπή, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Γιάννης Κόγκας (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «16».

* Στάθης Σταυρόπουλος (Μίλων - 60κ.): Bye, ήττα. Στους «8».

* Δημήτρης Παύλου (Μίλων - 63κ.): Νίκη, νίκη, νίκη με διακοπή, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Βασίλης Γκίνος (Παναχαϊκή - 63κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Καλαμιώτης (Τόφαλος - 70κ.): Ήττα. Στους «16».

* Μιχάλης Λιόλης (Παναχαϊκή - 70κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Σωτήρης Μάστορας (Παναχαϊκή - 70κ.): Ήττα. Στους «16».

* Ιάσων Αντωνόπουλος (Άτλας Αιγίου - 70κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Σάμουελ Μύρτο (Παναχαϊκή - 75κ.): Bye, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Κωνσταντίνος Τζούμας (Παναχαϊκή - 80κ.): Bye, νίκη με διακοπή, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Φώτης Παναγιωτόπουλος (Μίλων - 80+κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Αντρέας Καμπάκος (Άμυνα - 80+κ.): Ήττα. Στους «16».

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

* Μάριος Καπερώνης (Άμυνα - 40κ.): Νίκη, νίκη, νίκη (α.α.), νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Σωτήρης Σαμαντάς (Παναχαϊκή - 44κ.): Ήττα. Στους «8».

* Θανάσης Γεωργίου (Άτλας Αιγίου - 46κ.): Αποσύρθηκε λόγω ίωσης. Στους «8».

* Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος (Άμυνα - 48κ.: Νίκη, νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Άγγελος Γκολφινόπουλος (Παναχαϊκή - 50κ.): Νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Γιώργος Καρτέρης (Τόφαλος - 54κ.): Bye, νίκη, νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Κώστας Σκορδάς (Άτλας Αιγίου - 57κ.): Bye, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Παναγιώτης Τόγιας (Άμυνα - 63κ.): Ηττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Χαμίτ Αγκαράι (Άμυνα - 66κ.): Νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.): Νίκη, νίκη με διακοπή. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

KOΡΑΣΙΔΩΝ

* Έλενα Καρύδη - Μουρατίδη (Παναχαϊκή - 52): Νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Παναγιώτα Πετρίτση (Παναχαϊκή - 54κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Ναταλία Ζαφειροπούλου (ΕΑΠ - 54κ.): Νίκη με διακοπή λ.τ., ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Όλγα Αρνιακού (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «8».

* Μαρία Μπαμπίλη (Fight CLub - 60κ.): Bye, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Καλλιρόη Γαλάνη (Fight CLub - 63κ.): Bye, Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

* Αναστασία Γκίνου (Παναχαϊκή - 42κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Βάλια Ασημακοπούλου (Παναχαϊκή - 50κ.): Νίκη (α.α.), νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Αναστασία Ρουμελιώτη (Άμυνα - 57κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Ζωή Καλυβιώτη (Άτλας Αιγίου - 63κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.