“Άρωμα” Μεσογείου στην Αχάϊα Κλάους

Tραγούδια και μουσικές εμπνευσμένες από το κύμα της Μεσογειακής θάλασσας, παρουσιάζει στις 9.00 το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στην Αχαΐα Κλάους το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας.

Η σοπράνο Σόνια θεοδωρίδου, η χορωδία Πάτρας Cantelena και το μουσικό σύνολο Ensemble Sonus Amantes, από τη σκηνή της καστροπολιτείας θα ξεναγήσουν το κοινό σε μουσικούς δρόμους μέσα από τους οποίους θα ανακαλύψει τη βαθιά συγγένεια των λαών της Μεσογείου.

Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι, το οποίο με τίτλο “Mare nostrum” φέρνει στο προσκήνιο Ισπανικές καντιλένες, Ιταλικές ταραντέλες, Αραβικές μελωδίες, Ελληνικά μοιρολόγια και παραδοσιακά τραγούδια της Ανατολής, τα οποία θα «πλημμυρίσουν» το χώρο του ιστορικού οινοποιείου, δημιουργώντας μια μουσική «παλέτα» συναισθημάτων.

Συντελεστές: Σοπράνο: Σόνια Θεοδωρίδου, Χορωδία: Cantelena Πάτρας, Ορχήστρα: Μουσικό σύνολο Ensemble Sonus Amantes.

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