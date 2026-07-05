ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πολιτική εκδήλωση στη Ροδιά

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας & η συντονιστική οργάνωση ΠΑΣΟΚ Αιγιάλειας διοργανώνουν κομματική εκδήλωση της παράταξης στην κοινότητα της Ροδιάς στην ενότητα Διακοπτού στο Δήμο Αιγιαλείας.

"Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες της Ροδιάς και των γειτονικών κοινοτήτων να παρευρεθούν στην εκδήλωση μας και να συμμετέχουν στο διάλογο που θα διεξαχθεί", αναφέρειη ανακοίνωση.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 21.00 στο «Ψητολατρειον η Ροδιά» με θέμα «Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ»

Ομιλητής θα είναι ο Νίκος Δήμας (Γραμματέας Τομέα Εργασίας)