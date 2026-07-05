Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Αφέθηκε ελεύθερος

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων για αλκοόλ
Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος ο οποίος συνελήφθη ως ο υπαίτιος της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Ωραιόκαστρο.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Κατά την άφιξη του στα Δικαστήρια δεν δήλωσε κάτι στους δημοσιογράφους.
Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της προκαταρκτικής που παρήγγειλε η εισαγγελέας.
Μεταξύ άλλων η εισαγγελέας ζητά να εξεταστεί το μέγεθος και η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν ζημιές σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις και για το αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων ατόμων, για παράδειγμα αυτοί που δεν καθάρισαν εκτάσεις και επεκτάθηκε.
Να σημειωθεί ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων για αλκοόλ τα οποία θα προστεθούν στη δικογραφία.
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