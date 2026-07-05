Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Αφέθηκε ελεύθερος

Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος ο οποίος συνελήφθη ως ο υπαίτιος της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Ωραιόκαστρο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Κατά την άφιξη του στα Δικαστήρια δεν δήλωσε κάτι στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της προκαταρκτικής που παρήγγειλε η εισαγγελέας.

Μεταξύ άλλων η εισαγγελέας ζητά να εξεταστεί το μέγεθος και η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν ζημιές σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις και για το αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων ατόμων, για παράδειγμα αυτοί που δεν καθάρισαν εκτάσεις και επεκτάθηκε.