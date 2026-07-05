σπιράλ: «Συγχαρητήρια στους εργαζόμενους για τη δουλειά, θυμός για τα “παραμύθια” της δημοτικής αρχής»

"Βρεθήκαμε στην Αγορά Αργύρη, την περασμένη εβδομάδα και παρακολουθήσαμε τον απολογισμό του έργου της δημοτικής αρχής για το πρώτο μισό της τρέχουσας θητείας. Κρίμα που δεν προσήλθαν και οι δημότες στην τετραήμερη εκδήλωση! Θα διαπίστωναν πόσο όμορφη και καθαρή είναι η πόλη μας… στις φωτογραφίες και στις μακέτες! Θα έβλεπαν μια άλλη Πάτρα στις ωραιοποιημένες παρουσιάσεις και στον φαντασιακό κόσμο της Λαϊκής Συσπείρωσης". Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σπιράλ και συνεχίζει:

"Οφείλουμε εκτίμηση και σεβασμό στους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου και στους διευθυντές των τμημάτων που παρουσίασαν τη δουλειά τους καθώς και στους εργαζόμενους για την άοκνη προσπάθειά. Αξιέπαινο το ότι έχουν καταφέρει πολλά, υπό μία ανέμπνευστη ηγεσία, χωρίς όραμα, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο και με συνεχείς παλινωδίες. Είναι πραγματικά άξιο συγχαρητηρίων το έργο που έχει επιτευχθεί στον καιρό της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των δήμων. Και αναρωτιέται κανείς πόσο μπροστά θα ήταν η Πάτρα αν αυτοί οι άξιοι εργαζόμενοι είχαν πραγματική καθοδήγηση και το δημοτικό έργο επιτελείτο με σωστό προγραμματισμό και λογικές προτεραιότητες;

Δυστυχώς η διαδικασία ευτελίστηκε σε μία εσωτερική υπόθεση με δημοτικούς υπαλλήλους να μιλούν σε… δημοτικούς υπαλλήλους, μόνο. Ήταν επιλογή της φοβικής δημοτικής αρχής ο απολογισμός να γίνει ξανά σε ώρες εργάσιμες, αδιαφήμιστος, μίζερα και με καθυστερημένες προσκλήσεις ακόμα και σε απαραίτητους εταίρους (πχ. δημοτικές παρατάξεις, μέλη διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών, φορείς). Ενδεικτικό της αίσθησης πως επρόκειτο για μία εσωτερική υπόθεση του δήμου: η αχαρακτήριστη συμπεριφορά του δημάρχου απέναντι σε ανώτατα στελέχη του ΚΟΔΗΠ, κατά την παρουσίαση του έργου τους, το πρωί της Πέμπτης.

«Έβγαζε μάτι» εξάλλου η κατεύθυνση που είχε δοθεί στις υπηρεσίες να αφιερώσουν μέρος των εισηγήσεων στο άμεσο και απώτερο μέλλον, με ευχολόγια, προθεσμίες τραβηγμένες από τα μαλλιά και ονειρικές εικόνες μιας Πάτρας… ανύπαρκτης –τα «θα» του τετραήμερου ήταν περισσότερα και από τα αυτοκίνητα της Όθωνος-Αμαλίας!

Χαρήκαμε που παραβρεθήκαμε στις εκδηλώσεις αποτίμησης του δημοτικού έργου. Χαιρόμαστε περισσότερο που η Πάτρα εισήλθε επιτέλους στο δεύτερο μισό μιας εν πολλοίς αναποτελεσματικής θητείας. Μακάρι τα επόμενα 2,5 χρόνια να διαψεύσουν τις βάσιμες αμφιβολίες μας για παραγωγή ουσιαστικού έργου. Μακάρι οι μακέτες της δημοτικής αρχής να «ζωντανέψουν» μέχρι το τέλος του 2028. Σαφώς και θα χειροκροτήσουμε τότε, γιατί για όλους εμάς στο σπιράλ η Πάτρα, το συμφέρον της και το καλό των δημοτών θα αποτελούν πάντα την ύψιστη προτεραιότητα".