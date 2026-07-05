Λευτέρης Ελευθερίου: Ήταν πολύ ομαλό το διαζύγιο

Ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό του, έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας με την πρώην σύζυγό του, τονίζοντας ότι ο χωρισμός τους έγινε σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα. Όπως ανέφερε, παρά το τέλος της σχέσης τους, οι δυο τους εξακολουθούν να συνδέονται με αγάπη και υποστήριξη.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην προσωπική του ζωή.

Όπως εξήγησε, το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε χωρίς εντάσεις, ενώ πρόσθεσε πως μίλησε δημόσια γι' αυτό το θέμα, θέλοντας να προστατέψει τα παιδιά του από τα ρεπορτάζ που αναφέρονταν στη ζωή των γονιών τους: «Το διαζύγιο ήταν πολύ ήρεμη και ομαλή διαδικασία, γιατί για χρόνια γινόταν αναμάσημα στις εκπομπές ότι είχα πάει σε σύμβουλο γάμου. Είναι από τα πράγματα που δεν έχω συμπλέγματα για να το ανακοινώσω. Τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και δεν θέλω να αναμασάμε στην τηλεόραση και κανιβαλίζουμε τα προσωπικά μου. Τα παιδιά πάνε σχολείο, τους βλέπουν οι συμμαθητές τους, δεν θέλουν τόσο να τα συζητάνε πολύ. Ήταν πολύ ομαλό μετά από 25 χρόνια. Πολλή αγάπη, ομαλότητα, υποστήριξη».

Όσο για τον σύμβουλο γάμου που είχε επισκεφθεί με την πρώην σύζυγό του στο παρελθόν, ο ηθοποιός σχολίασε: «Εξαρτάται από τη σχέση και πώς είσαι σαν άνθρωπος. Εμείς πηγαίναμε από 22 χρονών παιδάκια. Τώρα είμαι 47, έχουμε αλλάξει και σαν άνθρωποι».

Ο ηθοποιός μίλησε πριν από τρεις εβδομάδες στο περιοδικό Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή και σε συζήτηση σχετικά με το αν επιλέγει να προστατεύει την ιδιωτικότητά του, εξήγησε ότι θέτει όρια ως προς το τι μοιράζεται δημόσια, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα για τον χωρισμό του.